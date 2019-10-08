Haberler » Güncel » Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında hortum

Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında hortum

Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde kısa süreli görülen hortum vatandaşları heyecanlandırdı.

08.10.2019 13:09Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında hortum
Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde kısa süreli görülen hortum vatandaşları heyecanlandırdı. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında da hortum çıktı.

Kaş açıklarında çıkan hortum, sahile ulaşmadan kayboldu. Sabah saat 10.00 sıralarında denizin yaklaşık 3 kilometre açığında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

Kaş yakınlarında dünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında da hortum çıktı. Denizin üzerinde bir süre görülen hortum karaya ulaşmadı. Yolda seyir halindeki bir sürücü aracından inerek, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Kaş'ta aynı saatlerde toplamda 6 hortum görüldüğü öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Sabah, Demre, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:35 /fotoğraf/ haliç köprüsü trafik yoğunluğu
18:34 Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı
18:34 Yaşlılara özel ekmek
18:33 YPG/PKK'lı teröristler, operasyonu duyunca gizlendiler
18:33 Gezi parkı eylemlerine ilişkin dava
18:33 Ab komisyonu sözcüsü suriye'de çözüm siyasi dönüşümle sağlanabilir
18:33 Şanlıurfa-suriye sınırına askeri sevkiyat