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Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği

Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği Kaş ve Demre'de çıkan hortum heyecanlandırdıANTALYA - Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde kısa süreli görülen hortum vatandaşlara heyecan yaşattı.

08.10.2019 14:27
Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği
Kaş ve Demre'de çıkan hortum heyecanlandırdı
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde kısa süreli görülen hortum vatandaşlara heyecan yaşattı.
Kaş açıklarında çıkan hortum sahile ulaşmadan kayboldu. Sabah 10 sıralarında denizin yaklaşık 3 kilometre açığında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan gözden kayboldu.
Kaş yakınlarında dünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında da hortum çıktı. Denizin üzerinde bir süre bekleyen hortum karaya ulaşmadı. Yolda seyir halinde bir sürücü aracından inerek, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
Kaş'ta aynı saatlerde toplamda 6 hortum görüldüğü öğrenildi.
Dünyaca ünlü Kaputaş plajı açıklarında hortum paniği

Antalya, Demre, Yerel

Kaynak: İHA

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