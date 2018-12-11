Dünyaca Ünlü Kırgız Yazar Aytmatov Anılıyor

11 Aralık 2018 Salı 13:11



11 Aralık 2018 Salı 13:11

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla yarın mezarı başında anılacak.AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden aldığı bilgiye göre, ünlü yazar doğumunun 90. yıl dönümü münasebetiyle yarın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ata Beyit Ulusal Anıt Mezarlığı'nda kabri başında anılacak. Ardından Devlet Filarmoni Konser Salonu'nda program düzenlenecek.Programlara, üst düzey katılımın yanı sıra yazarın ailesi ve yakınları, sevenleri, dostları, bilim adamları, diplomatlar, yabancı misyon şeflerinin ve vatandaşların katılması bekleniyor.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), doğumunun 90. yılı münasebetiyle 2018 yılını Türk dünyasında Aytmatov için "Anma Yılı" olarak ilan etmişti. Bu kapsamda, başta ünlü yazarın memleketi Kırgızistan olmak üzere Türk dünyasında Aytmatov'un doğumunun 90. yılı dolayısıyla çok sayıda etkinlik düzenlendi.Türkiye'de "Selvi Boylum Al Yazmalım" ile tanındıKırgızistan'ın kuzeyindeki Talas bölgesinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen yazar, Kazakistan'daki Veterinerlik Teknik Okulundan 1948'de mezun oldu.Rusya'nın başkenti Moskova'daki Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsünde eğitim gören Aytmatov, yazarlık kariyerine Moskova'da başladı.Aytmatov, ilk kez 1952 yılında savaş sonrası açlık ve sefalet çeken Japon çocuklarının yaşamlarını, "Gazeteci Cyuda" adlı öyküde anlattı.Yazmaya bu yıllarda Pravda gazetesinde başlayan Aytmatov, üne kavuştuğu eserleriyle 1957'de Sovyet Yazarlar Birliğine kabul edildi.1963'te Lenin ödülü alan Aytmatov'un eserleri birçok dile çevrildi.Aytmatov, özellikle "Cemile" adlı eserinin Fransız şair Louis Aragon tarafından Fransızcaya çevrilmesiyle daha fazla tanınmaya başlandı.Eserleriyle dünya çapında milyonlarca okuyucuya ulaşan Aytmatov'un eserleri arasında Zorlu Geçit (1956), Yüz Yüze (1957), Cemile (1958), İlk Öğretmenim (1962), Dağlar ve Steplerden Masallar (1963), Elveda Gülsarı (1966), Beyaz Gemi (1970), Selvi Boylum Al Yazmalım (1970), Fuji Dağı'nın Tepesi (1973), Gün Olur Asra Bedel (1980), Darağacı-Dişi Kurdun Rüyaları (1988) bulunuyor.Türkiye, Aytmatov'u 1970'te kaleme aldığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı romanıyla tanıdı.Aytmatov, 1966-1989 yılları arasında Sovyetler Birliği Parlamentosunda milletvekili olarak görev yaptı.Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra edebi çalışmalarının yanı sıra ülkesini Lüksemburg, Belçika ve Hollanda'da büyükelçi olarak temsil eden Aytmatov, AB, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kırgız delegeliğini de üstlendi.Aytmatov, 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da ani böbrek rahatsızlığı geçirdi, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de 79 yaşında hayatını kaybetti.Mezarının, babası Toleykul Aytmatov'un yanında olmasını vasiyet eden Aytmatov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ata Beyit Ulusal Anıt Mezarlığı'nda defnedildi.Eşi hayatta olan Aytmatov'un 3 oğlu ve bir kızı bulunuyor.