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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı

Turizm kenti Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-9) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda dünyaca ünlü Konyaaltı Sahil yolu geçici süreyle çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

28.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:34
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı
Turizm kenti Antalya 'da yeni tip korona virüs (Covid-9) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda dünyaca ünlü Konyaaltı Sahil yolu geçici süreyle çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele kapsamında hafta sonlarında, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı. Bu çerçevede dünyaca ünlü Konyaaltı Sahil yolu da araç trafiğine de kapatıldı. Sahil bandında görev yapan polis ekipleri belli noktalara şerit çekerek araç giriş çıkışlarını sonlandırdı. Sürücüler kontrol noktalarından geri döndü. Ara ara trafik polislerinin de sahil bandında devriye gezerek Konyaaltı Sahil yolunu kontrol ettiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Konyaaltı, Antalya, Güncel

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