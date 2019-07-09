09.07.2019 13:05
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Dünyaca ünlü markalar Türkiye'de büyümeye devam ediyor

Dünyaca ünlü markalar Türkiye

Dünyaca ünlü markaların Türkiye'deki yeni yatırımları yüz güldürmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü markaların Türkiye'deki yeni yatırımları yüz güldürmeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü valiz markası Türkiye'deki perakende zincirine yeni bir mağaza daha ekledi. Seçim sonrası ekonomik verilerin pozitif çıkmasına dünya devi markaların Türkiye'deki yatırımlarına yenilerinin katılması eklendi. Son olarak dünyaca ünlü valiz markası Samsonite Türkiye'deki 71. mağazasını Ankara'da açtı. Türkiye'deki perakende zincirini büyütmeye devam eden marka bu hareketiyle Türk ekonomisine duyduğu güveni simgeledi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel

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