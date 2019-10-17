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Dünyaca ünlü markaların arabaları Piazza'da sergilenecek

Araba tutkunlarının heyecanla beklediği, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Auto Show için geri sayım başladı.

17.10.2019 13:38Dünyaca ünlü markaların arabaları Piazza'da sergilenecek
Araba tutkunlarının heyecanla beklediği, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Auto Show için geri sayım başladı.

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, dünyaca ünlü markaların son model arabalarının sergileneceği Auto Show 18 Ekim Cuma günü başlayacak.

Alışveriş merkezinin açık otoparkında kurulacak stantlarda, ünlü markaların en son model araçları sergilenecek. Otomobil tutkunlarının nefesini kesecek onlarca yeni modelin sergileneceği Auto Show'da Kahramanmaraş Piazza'nın ziyaretçilerine de özel indirimler sunulacak.

18-20 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Auto Show'da aracını değiştirmek veya yeni araba almak isteyenlere uygun ödeme seçenekleri de sunulacak. - KAHRAMANMARAŞ

Araba, Güncel

Kaynak: İHA

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