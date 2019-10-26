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Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı

Hollanda merkezli medya şirketi Endemol Shine, Fransız multimedya platformu Banijay Group tarafından alındı.

26.10.2019 12:07Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı

Fransa merkezi televizyon ve multimedya platformu Banijay Group, Hollanda merkezli medya şirketi Endemol Shine'ı satın aldı. Şirketten yapılan açıklamada Endemol Shine'ın satın alınması ile beraber dev bir televizyon prodüksiyonu oluşturulması hedeflendiği bildirildi.

ENDEMOL SHİNE NEDİR?

Endemol, Hollanda merkezli bir medya şirketidir. Şirket, 1994 yılında Joop van den Ende ve John de Mol'ün sahibi olduğu iki şirketin birleşmesi sonucu kurulmuş olup merkezi Amsterdam'da yer almaktadır.

ENDEMOL SHİNE TÜRKİYE İFLAS ETMİŞTİ

Hollandalı Endemol'ün Türkiye organizasyonu olan ünlü şirket Endemol Shine Türkiye 2017 yılında iflas etmişti.


Hollanda, Türkiye, Fransa, Dünya, Ekonomi, Güncel

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