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Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan ünlü İtalyan milyarder ayakkabı tasarımcısı Sergio Rossi hayatını kaybetti.

06.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:45

İtalyan lüks ayakkabı markası Sergio Rossi'nin tasarımcısı ve kurucusu olan milyarder iş insanı Sergio Rossi, koronavirüs nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybetti. Sergio Rossi ayakkabıları Adriana Lima, Rihanna, Ariana Grande ve Taylor Swift gibi dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği markalar arasında yer alıyordu.

NE ZAMAN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMADI

İtalya'nın kuzeyinde San Marino'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Cesena şehrindeki Maurizio Bufalini Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Covid 19 semptomları gösteren ünlü iş insanının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hastane yetkilileri Rossi'nin hangi gün ve ne zaman öldüğüyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Mart ayı başında Sergio Rossi grubu koronavirüsle mücadele amacıyla İtalyan hükümetine 100 bin euro bağışta bulunmuştu.

ÜNLÜ TASARIMCILARLA ÇALIŞTI

1935 yılında İtalya'da dünyaya gelen ve 1950'lerden bu yana ayakkabı tasarımı yapan Sergio Rossi, 1968 yılında ismini markalaştırmış, 2004 yılında dev şirketini Fransız lüks tüketim malları grubu Kering'e satmıştı. Sergio Rossi hayattayken Azzedine Alaia, Gianni Versace ve Domenico Dolce- Stefano Gabbana gibi ünlü tasarımcılarla birlikte de çalışmıştı.

İTALYA'DA CAN KAYBI 16 BİNE YAKLAŞTI

Koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren İtalya'da Covid 19 sebebiyle 15.887 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 130 bine yakın kişi de enfekte oldu. İtalya koronavirüs sebebiyle ABD, İspanya ve Fransa'nın önünde en çok can kaybı yaşayan ülke konumunda.

Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Güncel
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