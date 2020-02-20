Dünyaca ünlü moda okulu FIT'ten 'ırkçılıkla' eleştirilen defile için özür

Dünyaca ünlü Moda Teknoloji Enstitüsü (FIT) 7 Şubat'ta ABD'nin New York kentinde okulun öğrencilerinin tasarımlarının sergilendiği bir defile organize etti. Mankenler podyuma "maymun çağrışımlı" abartılı takma kalın dudaklar, gür kaşlar ve büyük kulaklarla çıktı.

Afrika kökenli siyah manken Amy Lefevre, "düpedüz ırkçı" dediği bu aksesuarlarla podyuma çıkmayı reddetti. Okul, defileyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Kısa sürede eleştirilerin hedefi olan FIT Başkanı Joyce F. Brown'dan açıklama geldi.

"AMAÇ IRK VURGUSU YAPMAK DEĞİLDİ"

FIT Başkanı Joyce F. Brown, özür açıklamasında "Tasarımın asıl niyeti; aksesuarların kullanımı ve yaratıcı yönetimin amacı gösteride bir ırk vurgusu yapmak değildi. Ama açık şekilde başka bir sonucun ortaya çıktığı görülüyor. Defileye katılanlardan, öğrencilerden ve defilede gördükleriyle incinen herkesten özür diliyoruz" dedi.

"45 SANİYE RAHATSIZ OLMAKTA SORUN YOK"

Defile, Amy Lefevre'in New York Post gazetesine yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Lefevre, defilenin sorumlularına bu aksesuarlardan rahatsızlık duyduğunu söylediğini ancak "45 saniye rahatsız olmakta sorun yok" yanıtını aldığını belirtti.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM, SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

Defileyi düzenleyen modern güzel sanatlar bölümünün başkanı Jonathan Kyle Farmer da Instagram'da doğrudan Amy Lefevre'den özür dilediği açıklamasında "Amy Lefevre dahil, incittiğimiz herkesten tüm samimiyetimle özür dilerim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmak için bu durumdan dersler çıkaracağız" dedi.