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Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, moda çekimi için Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu. Jenner çıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

19.07.2019 21:04

Instagram'da 113 milyon kişi tarafından takip edilen dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak şekilde poz verdi.

"GÜNÜN EN GÜZEL KADINI"

Güzel modelin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Jenner'ın takipçileri de cesur fotoğrafa sessiz kalmadı. Jenner'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Gerçekten olağanüstü." yorumunu yaptı. Fotoğrafçı Mert Alaş ise paylaşıma, "Günün en güzel kadını." ifadelerini kullandı.

KENDALL JENNER KİMDİR?

Kendall Jenner, 3 Kasım 1995 tarihinde Los Aangeles, ABD'de dünyaya gelmiştir. Kris Jenner ve Caitlyn Jnner çiftinin kızı olarak doğmuştır. Annesi tarafından ünlü model Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir. Babası Bruce Jenner sonrasında cisiyet değiştirerek Caitlyn Jenner adını almıştır. Kendal Jenner'ın Kylie Jenner adında bir kız kardeşi vardır. Annesi ve babası tarafından toplamda 8 üvey kardeşi vardır. 2014 yılında Sierra Canyon Okulu'ndan mezun oldu.

Kendall Jenner 13 yaşından itibaren modellik yapmaya başladı. Wilhelmina Models modellik ajansı ile kariyerine adım atan Jenner, OK!, Teen, Vogue, Seventeen dergileri için kamera karşısına geçti. 2011 yılında Seventeen dergisi tarafından kız kardeşi Kylie ile birlikte 'Stil Elçileri' seçildi. 2011 yılında 'Bayan Vogue', 2012 yılında ise 'Teen Vogue' dergisinde kapak oldu.

Üvey ablası ile birlikte 'Keeping Up with the Kardashians' adındaki televizyon programı ile yaptığı modellik ve girişimcilik çalışmalarıyla ismini tüm dünyaya duyurmuştur. Kendall Jenner, kız kardeşi Kylie ile 'Kendall Kylie' markası yaratarak bir giyim markası zinciri oluşturdular. 'Pacsun' isminde bir giyim firması kuran ikili kısa sürede modaya yön vermeye başladılar. Jenner, 2015 yılında Harper's Bazaar, GQ ve Marie Claire dergilerinin de kapağında yer alan ünlü güzel Calvin Klein markasının yeni yüzü oldu. 2015 yılının Haziran ayında Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show için Türkiye'ye gelen Kendall Jenner yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Jenner çeşitli dizilerde oyunculuk da yapmıştır.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu
Kendall Jenner, Mert Alaş, Magazin

YORUMLAR (6)
BORNOVADAN AYDIN: DONDURMA GİBİ HATUN
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BORNOVADAN AYDIN: ULAN MURO AHLAKSIZI TERBİYELİ OL AKILLI OL
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MURO: kes lsn tatavayı gerzek vıdı vıdı yapma
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SİYAH BEYAZ BİR KLASİK: Renksiz bile fantastik
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ÇETO: Lokum gibi karı
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FOROĞRAFÇI HEMŞERİM: Yap memleketine bir güzellik, şunları adam gibi yayınla bize, sergi neyin aç, ayno toprağın insanıyız
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