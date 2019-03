Dünyaca Ünlü Müzisyen Scott Walker Hayatını Kaybetti

1960'lı yıllarda pop müzik ile başladığı serüvenine 1980'li yıllardan itibaren barok müzikleri ve avangart yaklaşımlarla devam eden müzisyen ve prodüktör Scott Walker, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

76 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Gerçek ismi Scott Engel olan ve kendisi gibi 'Walker' soyismini seçen iki müzisyenle kurduğu The Walker Brothers grubuyla tanınan ABD'li müzisyen Scott Walker 76 yaşında hayatını kaybetti.

SCOTT WALKER KİMDİR?

The Walker Brothers, Amerika'da kurulduktan sonra 1965'te İngiltere'ye taşınmış ve "The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)" ve "Make It Easy On Yourself" gibi hitler yaratmıştı. 1967'de ilk solo albümünü yayınlayan Scott Walker, peş peşe üç albüm kaydettiği solo kariyerinde beklediği başarıyı yakalayamayınca The Walker Brothers'la tekrar yollarını kesiştirdi.

1980'lerle birlikte solo üretimlerinde avangart estetikler ve dinleyici zorlayan şarkı yapılarına ağırlık veren Scott Walker, Climate of Hunter ve bir süre ortadan kaybolduktan sonra yayınladığı Tilt albümleriyle dönemin rock müziği ve klasik müzik arasında benzersiz bir melez yarattı. 2000'lerde de büyüleyici albümler The Drift, Bish Bosch ve bir Sunn O iş birliği olan Soused ile gönlümüzü defalarca çalan Scott Walker, son olarak geçtiğimiz yıl Brady Corbet'in Vox Lux filminin müziklerine imzasını atmıştı.