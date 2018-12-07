Dünyaca Ünlü Oyuncu Bruce Willis, Nusr-Et'i Ziyaret Etti

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Nusret Gökçe, dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'i restoranında ağırladığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ELLERİYLE ET VE TATLI YEDİRDİ

Türkiye'nin en çok takipçi sayısına sahip olan Nusret Gökçe, Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Nusret Gökçe'nin restoranına giden ünlü oyuncu Bruce Willis garsonlar tarafından elleriyle beslendi. Garsonlar ünlü oyuncuya elleriyle et ve tatlı yedirdi. Nusret Gökçe bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.