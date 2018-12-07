07 Aralık 2018, 21:37
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Dünyaca Ünlü Oyuncu Bruce Willis, Nusr-Et'i Ziyaret Etti

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, ünlü oyuncu Bruce Willis'i restoranında ağırladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Nusret Gökçe, dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'i restoranında ağırladığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ELLERİYLE ET VE TATLI YEDİRDİ

Türkiye'nin en çok takipçi sayısına sahip olan Nusret Gökçe, Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Nusret Gökçe'nin restoranına giden ünlü oyuncu Bruce Willis garsonlar tarafından elleriyle beslendi. Garsonlar ünlü oyuncuya elleriyle et ve tatlı yedirdi. Nusret Gökçe bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

07 Aralık 2018 Cuma 21:37



YORUMLAR (11)
ISİMSİZ : Adam köse oldu show ile
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DOBRAADAM: Sonuçta Türk ve tanıtım yapmış oluyor.Şimdi Bruce başkalarına tavsiye edecek belki Türkiyeye gelecekler.Bence Kültür bakanlığı ödül vermeli bu tarz durumlarda ülke tanıtımına katkıdan dolayı.
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SEDEF: Helal olsun Nusrete. Başari üstüne başari
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NUSRET HELAL VALLA: bruce wılls butun fılımlerınde basrol oynadı kotulerı yendı SEN onların ETİ İLE bruce Willis yendın HELAL BABA
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TR80: Amerikada da buna 10 basan restorant varken bu kalkıp niye bu şaklabana gelsin .müsret şöyle bakim kaç para verdin.
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