Dünyaca Ünlü Oyuncu Halle Berry, Üstsüz Bir Şekilde Yumurta Kırdı

Kedi Kadın filmiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan 52 yaşındaki Amerikalı yıldız oyuncu, üstsüz bir şekilde yemek yaparken sırtına yaptığı dövmenin fotoğrafını çekip takipçileri ile paylaştı.

ÜSTSÜZ ŞEKİLDE YUMURTA KIRDI

Geride bıraktığımız pazartesi günü, oyuncu Halle Berry, Instagram'da yayınladığı bir fotoğrafla omurgasının üzerinde yaptırdığı yeni sırt dövmesini gösterdi. Üzerinde ışıl ışıl parlayan payetli bir etek dışında bir şey olmayan 52 yaşındaki oyuncu Berry, bir yandan mutfakta yumurta kırarken bir yandan da yeni sırt dövmesini gösterdi.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Halle Berry'nin "Deniz kızı olmadığımı kim söylüyor" başlığı ile paylaştığı gönderiye,bazı takipçileri, övgüler yağdırırken bazı takipçileri ise yaptığı dövme nedeniyle sanatçının sağlığına zarar verdiğini söylediler.