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Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, ilk kez Instagram hesabı açtı

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, ilk kez Instagram hesabı açtı. Haberin duyulmasının ardından ünlü oyuncunun takipçi sayısı milyonları aştı.

16.10.2019 09:41

Sosyal medya hesabı açmaya direnen ancak sonunda dayanamayan dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston ilk kez Instagram hesabı açtı. Oyuncunun hesabını duyan takibe almak isteyinceInstagram kısa süreliğine bir çökme yaşadı. Bir süre kimse yoğunluktan hesabı takibe alamadı.

TAKİPÇİSİ 6 MİLYONU GEÇTİ

50 yaşında sosyal medyaya adımını atan güzel oyuncunun hesabına bir anda aşırı yüklenme oldu. 1 saat gibi kısa bir süre içinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Aniston'ı şu an 6.2 milyon kişi takip ediyor.

FOTOĞRAFI 8 MİLYON BEĞENİ ALDI

Aniston, Friends ekibinin son halleriyle çekilmiş olan bir fotoğrafla sosyal medyaya adım attı. Ünlü yıldızın "Şimdi biz de Instagram arkadaşıyız. Merhaba Instagram" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede 8 milyona yakın beğeni alırken, dünyaca ünlü isimler başta olmak üzere 400 bine yakın kişi ünlü oyuncuya "Hoşgeldin" dedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, ilk kez Instagram hesabı açtı

Jennifer Aniston, Instagram, Magazin

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