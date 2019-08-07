Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından şaşırtan Kaz Dağları paylaşımı

Son günlerde kamuoyunun büyük tepkisine neden olan Kaz Dağları'nda yapılan ağaç kesimine dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

1 milyondan fazla takipçisi olan hesabın paylaşımına ünlü birçok isimden destek mesajı yağdı.

"YOK EDİLİYOR"

Johnny Depp'in fan hesabında şu sözlere yer verildi: "Türkiye'nin antik zamanlardan birçok hikayeyi ve miti barındıran tarihi dağı Kaz Dağları, Kanadalı bir altın çıkarma şirketi tarafından şimdilerde yok ediliyor. Antik Truva'ya yalnızca 20 km uzaklığında ve Çanakkale'ye 30 km uzaklıkta bulunan Anadolu'nun Kaz Dağları, modern tarihin yanı sıra eskilere de bürünmüş durumda. Ida Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları, Antik Yunan tarihinden Homeros'un İlyada'sı ve Virgil'in Aeneid'i dahil olmak üzere birçok hikayeyi barındırıyor"