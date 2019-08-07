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Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından şaşırtan Kaz Dağları paylaşımı

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından, ünlü isimleri heyecanlandıran Kaz Dağları paylaşımı geldi.

07.08.2019 11:10
Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından şaşırtan Kaz Dağları paylaşımı

Son günlerde kamuoyunun büyük tepkisine neden olan Kaz Dağları'nda yapılan ağaç kesimine dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

1 milyondan fazla takipçisi olan hesabın paylaşımına ünlü birçok isimden destek mesajı yağdı.

"YOK EDİLİYOR"

Johnny Depp'in fan hesabında şu sözlere yer verildi: "Türkiye'nin antik zamanlardan birçok hikayeyi ve miti barındıran tarihi dağı Kaz Dağları, Kanadalı bir altın çıkarma şirketi tarafından şimdilerde yok ediliyor. Antik Truva'ya yalnızca 20 km uzaklığında ve Çanakkale'ye 30 km uzaklıkta bulunan Anadolu'nun Kaz Dağları, modern tarihin yanı sıra eskilere de bürünmüş durumda. Ida Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları, Antik Yunan tarihinden Homeros'un İlyada'sı ve Virgil'in Aeneid'i dahil olmak üzere birçok hikayeyi barındırıyor"


Johnny Depp, Kaz Dağları, Magazin

YORUMLAR (5)
ASABİ: HAYATIN ANLAMINI YAŞAYANLARDAN ÖĞRENEMEDİYSENİZ ÇEVRENİZDEKİ EN YAKIN MEZARLIĞA GİDİN BAKIN ORADAKİ MEZARLARA KİMİSİ YENİ KİMİSİ ESKİ TAŞI KARARMIŞ ÇÜNKİ O MEZARA SAHİP ÇIKAN ZİYARET EDENDE VAKTİ ZAMANI GELDİĞİNDE DÜNYADAN GÖÇÜP GİDİYOR ZAMANLA MEZAR SAHİPSİZ KALIYOR YOK OLUYOR ELBETTEKİ BUNLARIN İÇİNDE RANT HIRSI OLAN GÖZÜ DOYMAYAN MEVTALARDA VARDI FAKAT ONLAR İÇİN ARTIK ÇOK GEÇ ÇÜNKÜ GÜNAHIYLA SEVABIYLA BU DÜNYADAKİ AMEL DEFTERLERİ KAPANDI ŞİMDİ HESAP GÜNÜNÜ BEKLEYİYORLAR.
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CEHALET: CAHİL İNSANLAR ORDAN GELECEK CÜZİ MİKTARDAKİ ALTIN GELİRİ CEBİNE BİLE GİRMEYECEK
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İMAM: VATAN HAİNLERİNİ DESTEKLEYEN VATAN HAİNLERİYLE EL ELE ÜLKE AFRİKAYA DÖNECEK
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PAŞALI: Eğer paranın çevreden daha önemli olduğu düşünenler, bir de nefesinizi tutarak paranızı saymayı deneyin. (Kaynak; Sosyal Medya)
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FARUK: Hasan Kaçan''da bir şeyler paylaşır mı ki? :)
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