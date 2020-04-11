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Dünyaca ünlü Pamukkale'de sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan dünyaca ünlü Pamukkale, tamamen sessizliğe büründü.

11.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan dünyaca ünlü Pamukkale , tamamen sessizliğe büründü.

Geçen yıl 2,5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan, yılbaşından 19 Mart'a kadar da 148 bin 473 kişinin geldiği Pamukkale'de, turistik işetmelerin büyük çoğunluğu faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle de bölge tamamen ıssızlaştı.

Ören yerinin hemen altındaki Kocaçukur mevkisindeki gölette, kaz ve ördeklerin sesleri duyulur hale geldi. Belediye ekipleri, kaz ve ördeklere yem verdi.

Jandarma, bölgede sokağa çıkma yasağına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Dünyaca ünlü Pamukkale’de sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale, Güncel
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