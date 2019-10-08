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Dünyaca ünlü plajda hortum

Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde kısa süreli görülen hortum vatandaşları heyecanlandırdı.

08.10.2019 13:30
Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde kısa süreli görülen hortum vatandaşları heyecanlandırdı. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında da hortum çıktı.
Kaş açıklarında çıkan hortum, sahile ulaşmadan kayboldu. Sabah saat 10.00 sıralarında denizin yaklaşık 3 kilometre açığında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan gözden kayboldu.Kaş yakınlarında dünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında da hortum çıktı. Denizin üzerinde bir süre görülen hortum karaya ulaşmadı. Yolda seyir halindeki bir sürücü aracından inerek, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
Kaş'ta aynı saatlerde toplamda 6 hortum görüldüğü öğrenildi.
(Talip Demirci/İHA)
Dünyaca ünlü plajda hortum

Antalya, Sabah, Demre, Güncel

Kaynak: İHA

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