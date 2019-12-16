Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı

Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş'ta denizde yağmurdan sonra oluşan mavi renk armonisi muhteşem bir görüntüye sahne oldu. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kanyondan akan yağmur suları Kaputaş Köprüsü'nün altından geçerek denize ulaştı. Bu anlarda denizin mavi rengi turkuaz başta olmak üzere, çeşitli tonlara dönüştü.

CENNETTEN BİR FOTOĞRAF

Dünya'nın en çekici plajları arasına girmeyi başaran Kaputaj Plajı, denizin altında kaynayan doğal su kaynaklarıyla dağlardan gelen saf doğal suyun buluşması sonucu büyüleyici turkuaz rengini ortaya çıkardı. Bu manzarayla karşı karşıya kalan vatandaş ise, "adeta cennetten bir fotoğraf" benzetmesi yaptı.

ARAÇLARINDAN İNİP FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Kaş-Kalkan sahil karayolunun 23. kilometresinde yer alan sadece Türk gezginlerinin değil yabancı turistlerin de gözdesi olan Kaputaş Plajı, yağmur sonrası mavi renginin her tonu görüntülenmesiyle görsel şölen yaşanırken, araçlarından inen bazı sürücüler bu muhteşem manzarayı görüntüledi, bazıları da öz çekim yaptı.