Dünyaca Ünlü Pop Yıldızı Justin Bieber, Hayranlarından Dua İstedi

Justin Bieber, Instagram'da yaptığı duygusal paylaşımla, ruhsal bir mücadele içinde olduğunu belirtti. Dünyaca ünlü yıldız, bu süreçte hayranlarında kendisine dua ederek destek olmalarını istedi.

"KENDİMİ GARİP HİSSEDİYORUM"

25 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı, paylaşımında, "Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum" dedi.

Bir süredir depresyon tedavisi gördüğü öğrenilen Bieber, Instagram'da şu sözlere yer verdi:

"Her zaman iyileşiyorum, bu yüzden endişeli değilim. Sadece size elimi uzatmak ve sizden benim için dua etmenizi istiyorum."

DEPRESYON TEDAVİSİ GÖRMEYE BAŞLAMIŞTI

Geçen yıl model Hailey Baldwin'le evlenen Bieber'ın geçen ay depresyon tedavisi görmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Vogue dergisine röportaj veren ünlü şarkıcı, depresyonla geçmişteki mücadelerinden söz ederek, "2017 turnesindeyken depresyondaydım. Bunun hakkında hiç konuşmadım. Çok yalnızdım. Biraz zamana ihtiyacım vardı" demişti.