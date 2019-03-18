Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı

İsviçreli saat markası Swatch, kendi saatleriyle ilgili şikayetler logolarıyla yayımlanınca sikayetvar.com adlı internet sitesine karşı harekete geçti. Saat şirketinin sikayetvar.com'a açtığı davada mahkeme siteyi 10 bin lira tazminata mahkum etti.

"KURUMSAL ÜYE OLMANIZ GEREKİYOR"

Marka, saatlerden bazılarının 40-50 liralık sahte ürünler olduğunu ve bu nedenle açıklama yapmak istediklerini bildirdi. Ancak sitenin yanıtı, "Bir yıllık bedeli 3 bin 400 lira olan kurumsal üye olmanız gerekiyor" oldu.

10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Talepleri karşılanmayan saat şirketi, site aleyhine İstanbul'da dava açtı. Mahkeme, marka hakkına tecavüz ettiği, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle siteyi 10 bin lira tazminata mahkum etti.

ŞİRKET KARARA İTİRAZ ETTİ

"Mahkeme kararı hukuka uygun değil" diyen şikayet sitesinin avukatı, Yargıtay'a itiraz etti. Karar kesinleşirse emsal olacak.