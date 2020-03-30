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- Dünyaca ünlü sahil onlara kaldı, anne ve yavru köpekler gülümsetti

- Dünyaca ünlü sahil onlara kaldı, anne ve yavru köpekler gülümsetti Antalya'da giriş ve çıkışların kapatıldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sessizliğe büründü, sahil bandı sokak hayvanlarına kaldı.

30.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:13
- Dünyaca ünlü sahil onlara kaldı, anne ve yavru köpekler gülümsetti
ANTALYA - Antalya 'da giriş ve çıkışların kapatıldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sessizliğe büründü, sahil bandı sokak hayvanlarına kaldı. Spor, yürüyüş, güneşlenme, balık tutma ve denize girme gibi aktivitelerin yasak olduğu sahilde bir anne köpeğin 4 yavrusuyla birlikte oynaması görenlerin yüzünü güldürdü.
İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta sonu başlayan sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanmasın ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin araç ile yayalar için giriş ve çıkış noktaları kapatıldı. Genelgenin ardından sahil bandında görevi başındaki polis memurları dışında vatandaşlara rastlanılmadı. Terk edilmiş ıssız bir sahil görüntüsünün oluştuğu alansa sokak hayvanlarına kaldı.
Sahil onlara kaldı
Spor, yürüyüş, güneşlenme, balık tutma ve denize girmenin yasak olduğu sahilde bir anne köpeğin 4 yavrusuyla birlikte oynaması sahile gelemese de sahile yakın kesimdeki vatandaşların yüzünü güldürdü. Uzun süre yürüyüş alanında yürüyen anne köpeğin yavruları, yeşillik alanlarda da birbirleriyle oynadılar.
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- Dünyaca ünlü sahil onlara kaldı, anne ve yavru köpekler gülümsetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Antalya, Anne, Genel

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- Dünyaca ünlü sahil onlara kaldı, anne ve yavru köpekler gülümsetti
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