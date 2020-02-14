Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı!

Kalp ve ciğerlerini kontrol etmek için ABD'de muayene olan ve doktorun uyumasını kolaylaştırması için 'Xanax' yazdığını belirten ve bu tedavi için 2.000 dolar ödeyen dünyaca ünlü sanatçı Peter Murpy, Türkiye 'de benzer bir muayeneden ücretsiz geçtiğini söyleyerek Türkiye'nin sağlık sistemi için övgü dolu sözler söyledi.

Geçtiğimiz sene konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalbine stent takılan İngiliz müzisyen Peter Murphy sevenlerini korkutmuştu.

Sağlık durumu ile ilgili gelişmeler dünya medyasında geniş yankı bulan ünlü sanatçı dün sosyal medyada paylaştığı mesajında yeni bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı.

Peter Murphy, New York'taki "Le Poisson Rouge" performans merkezinde gerçekleşen konseri nedeniyle bulunduğu ABD'de gittiği bir sağlık merkezinde başına gelenleri sevenlerine aktardı.

New York'a ayak basar basmaz soğuk hava nedeniyle üşüttüğünü, bu nedenle uyku düzeninin bozulduğunu belirten Peter Murphy, bu tabloya seyahat yorgunluğu da eklenince ciddi şekilde hastalandığını ifade etti.

ABD'DE BİR KUTU İLAÇ 2.000 DOLAR

Ünlü müzisyen ekip arkadaşlarının da ısrarı üzerine New York'ta bir acil servis kliniğinde gittiğini, kalbinin ve ciğerlerinin kontrol edildiğini ayrıca ateşinin ölçüldüğünü aktardı.

Bir süre bekledikten sonra doktorun yanına geldiğini, kendisine uyumasını kolaylaştırması için Xanax reçete ettiğini anlatan ünlü sanatçı, klinikten ayrılırken yetkililere "Teşekkür ederim, borcum ne kadar?" sorusunu yönelttikten sonra "2000 dolar" yanıtı alması ile şok geçirdiğini açıkladı.

Bu konuda şaşkınlığını gizleyemeyen Peter Murphy, yaşadığı bu acı tecrübenin ardından Türkiye'ye döndüğünü ifade etti. Türkiye'de tekrar doktora gittiğini ve boğazını Türkiye'nin en saygın kulak, burun, boğaz doktorlarından birisine muayene ettirdiğini dile getiren Peter Murphy sözlerine şöyle devam etti:

"Muayene oldum, tavsiye ve reçete aldım, her şey yolundaydı. Buradaki espri ve önemli nokta ise şu; doktor beni pek de tanımıyordu, ama bana çok arkadaşça yaklaştı ve benden muayene ücreti almadı (ve bu çok Türklere özgü bir davranış)... Ona ödemeye çalıştığım muayene ücretini almamak tamamen onun kendi tercihiydi. Ve sıfır dolarla oradan çıktım. Türkiye'de bir kutu Xanax da 10 dolar."

Bu sözlerinin ardından acı şekilde tecrübe ettiği Amerikan sağlık sistemine sert eleştiriler yönelten Murphy mesajını şu sözlerle sonlandırdı: "İnsanlar bunu nasıl karşılayacak?"

PETER MURPHY KİMDİR?

Peter Murphy Gothic rock/Post Punk müziğin öncülerinden, İngiliz kült grup Bauhaus 'un kurucusudur.

62 yaşındaki ünlü müzisyen yıllar önce, zirvesinde bulunduğu İngiliz alternatif rock müzik sahnelerini terk ederek tasavvufa yönelen Peter Murphy, "Alice" müzikalinin koreografisine de imza atan ünlü sanat yönetmeni Beyhan Murphy ile evlendi.

Beyhan Murphy ile evliliğinin ardından Ankara'ya yerleşen Peter Murphy, Marilyn Manson ve Nine Inch Nails gibi müzisyen ve gruplara ilham kaynağı olan bir sanatçı olarak tanınıyor ve "Goth müziğin babası" şeklinde anılıyor.

Sufizme ilgisi nedeniyle bu konuda yoğun çalışmalar gerçekleştiren Peter Murphy'nin İslam'ı seçerek Müslüman olduğu da biliniyor.