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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Dany Brillant 6 Eylül'de Elexus Sahnesinde

Ünlü Fransız sanatçı Dany Brillant'ın muhteşem konseri Kıbrıs'ta.

22.08.2019 14:16 Dünyaca Ünlü Şarkıcı Dany Brillant 6 Eylül'de Elexus Sahnesinde

Birbirinden ünlü isimleri sahnesinde ağırlayan otel, bu sefer dünyaca tanınmış şarkıcı Brillant'ı tutkunlarıyla buluşturacak. Aşk dolu parçaları sıra dışı sahne performansıyla seslendiren yorumcu, Akdeniz'in eşsiz günbatımı eşliğinde romantik dakikalara imza atacak.

Türkiye'de hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan Dany Brillant'ın caz ritimleriyle harmanlanmış Fransız melodilerinin yanı sıra Porto Riko ezgilerine uzanan özgün müzik yelpazesi misafirlere sıcacık anlar yaşatacak.

Dany Brillant'ın 6 Eylül'deki konserinden sonra 7 Eylül'de de sevilen sanatçı Özcan Deniz müzik tutkunlarını sahnesinde ağırlayacak.


Dany Brillant, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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