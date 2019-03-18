18 Mart 2019, 16:59
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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Della Miles, Müslüman Oldu

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ALDI

Türkiye ve Türk insanına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren başarılı sanatçı, Sultanahmet Camii ve mimarisine ise hayran kaldı. Tarihi turda bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Miles, evine asmak üzere bir de Türk Bayrağı satın aldı. Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Della Miles, paylaşımlarına not olarak ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü'' yazarak büyük bir sürpriz yaptı.

"ÇAĞIN VEBASI İSLAMOFOBİ"

Geçtiğimiz günlerde Yeni Zellanda'da yaşanan katliamının ardından bir süredir düşündüğü şeyi hayata geçirmeye karar veren sanatçı ziyareti sırasında Müslüman oldu. Yaklaşık bir yıldır Müslümanlık ve İslam dini hakkında çok çeşitli araştırmalar yaptığı öğrenilen Della Miles, ''Dünyanın bir çok yerinde İslamafobi bir hastalık gibi yayılıyor. Bunun en vahşi örneğini Yeni Zellanda'da gördük. Kanımız dondu... İçimiz parçalandı... Çağın vebası sevgisizlik, ve hoşgörü eksikliği. Bunun tam tersi İslamsa sevgi ve hoşgörü dini. Bir kedi incinmesin, uyanmasın diye kıyafetini kesen Hz. Muhammed'in inancını benimsemek beni çok mutlu ediyor. Verdiğim karardan dolayı son derece huzurluyum. Allah beni hayatımın en güzel günlerinde İslam'la ödüllendirdi.'' sözleriyle duygularını dile getirdi.

Michael Jackson, Amerika Birleşik Devletleri, Magazin


YORUMLAR (23)
AHMET : Müslüman oldu Türk bayrağını tuttu olay bitti insan olmak dışında hiçbirseyin önemi yok dil din mezhep önemsiz artık bırakın bu boş işleri
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CELALI: ABD vatandasi olarak BU TARAFMusluman olarak OBUR TARAFaferin be akilli kadinmis :D
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CONI: Ohhh nasi olsa ABD pasaportu var, rahat tabi her yer kebap sana, madem cok meraklisi turkiyeye gelsin yer degistirek, bende ABD bayragini asarim odama hic sorun degil ?
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LİMP BİZKİT: ALLAH IM EN KISA ZAMANDA HİDAYETEDE ERDİRSİN İNŞALLAH ALLAH KABUL ETSİN ÇOK GÜZEL BİRŞEY
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ADANALI: YARİN KARA ÇARŞAFDA GİYER ...ben % 80 zihin özürlüyüm ..ama ŞU SÖZÜMÜ YAZIN bir yere ...* DİNDEN ÖNCE AHLAK LAZIM her insana
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