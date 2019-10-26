Justin Bieber, Türk fotoğrafçının karesini paylaştı! Kısa sürede binlerce takipçi kazandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Türk fotoğrafçı Burak Doğansoysal'ın, 2014 yılında çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, 60 binden fazla kişi Türk fotoğrafçıyı takip etti.

Kenya'daki Maseimara Ulusal Parkı'nda 5 yavrusu olan anne çitanın yavruları için avlanma anı, Burak Doğanuysal tarafından kayıt altına alındı. Fotoğraf sosyal medyada birçok doğal yaşam sayfası tarafından paylaşıldı. Paylaşımlardan biri dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın dikkatini çekti. Bieber fotoğrafı kendi hesabından paylaştı ve Burak Doğansoysal'ı da gönderiye etiketledi.

"MESAJ ATARAK İZİN İSTEDİ"

Burak Doğansoysal, paylaşımı görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı. Kısa sürece onbinlerce kişi fotoğrafçının hesabını takip etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Doğansoysal, "Bu fotoğraf benim 2014 yılında çektiğim bir belgesel serisine ait. Bu çıtayı bir hafta boyunca takip ettik. O esnada çektiğim bir fotoğraf. Zaten mesaj attı izin istedi. Şaşırdım tabi sürpriz oldu benim için. Justin Bieber'in hayranlarından binlerce mesaj geldi. 'Bu fotoğrafı paylaşan adam kimdir?' diye mesaj atan çok oldu." ifadelerini kullandı.

BURAK DOĞANSOYSAL KİMDİR?

Burak Doğansoysal, yaban hayatı fotoğrafçılığında dünyanın önde gelen isimlerinden biri. Fotoğrafçı özellikle Afrika'da birçok noktada çekim yaptı. Doğansoysal çektiği belgesellerle birçok festivalde ödülde aldı.