Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu

AykÄ±rÄ± tarzÄ±yla dikkat Ã§eken dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Lady Gaga sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla takipÃ§ilerinin ilgisini Ã§ekti.

BÄ°R MÄ°LYONDAN FAZLA BEÄENÄ° ALDI

Lady Gaga ilginÃ§ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, "10 dakika buz banyosu sonrasÄ±, 20 dakika sÄ±cak su banyosu daha sonra ise buz dolu elbiseyle rahatlama" ifadelerini kullandÄ±. Gaga'nÄ±n fotoÄŸrafÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde bir milyondan fazla beÄŸeni aldÄ±.

HAYRANIYLA BÄ°RLÄ°KTE SAHNEDEN DÃœÅMÃœÅTÃœ

Sahnede Ã§Ä±lgÄ±n tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§eken ÅŸarkÄ±cÄ± Lady Gaga geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir hayranÄ±yla sahnede dans ederken sahneden dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Gaga'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu hayranlarÄ±nÄ± endiÅŸelendirmiÅŸti.