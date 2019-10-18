Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu

Aykırı tarzıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla takipçilerinin ilgisini çekti.

BİR MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Lady Gaga ilginç fotoğraflarını açıklayarak, "10 dakika buz banyosu sonrası, 20 dakika sıcak su banyosu daha sonra ise buz dolu elbiseyle rahatlama" ifadelerini kullandı. Gaga'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde bir milyondan fazla beğeni aldı.

HAYRANIYLA BİRLİKTE SAHNEDEN DÜŞTÜ

Sahnede çılgın tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı Lady Gaga, hayranıyla beraber dans ettiği esnada sahneden düşmüştü. Gaga'nın sahneden düşüşünü gören hayranları tedirgin olarak sağlık durumunu merak etmişlerdi. Gaga daha sonra tekrar sahneye çıkarak "Bir şeyim yok" demişti.