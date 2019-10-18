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Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, sosyal medya hesabından çırılçıplak küvete girdiği anların fotoğrafın takipçilerinin beğenisine sundu. Gaga'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde bir milyondan fazla beğeni aldı.

18.10.2019 21:07

Aykırı tarzıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla takipçilerinin ilgisini çekti.

BİR MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Lady Gaga ilginç fotoğraflarını açıklayarak, "10 dakika buz banyosu sonrası, 20 dakika sıcak su banyosu daha sonra ise buz dolu elbiseyle rahatlama" ifadelerini kullandı. Gaga'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde bir milyondan fazla beğeni aldı.

HAYRANIYLA BİRLİKTE SAHNEDEN DÜŞTÜ

Sahnede çılgın tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı Lady Gaga, hayranıyla beraber dans ettiği esnada sahneden düşmüştü. Gaga'nın sahneden düşüşünü gören hayranları tedirgin olarak sağlık durumunu merak etmişlerdi. Gaga daha sonra tekrar sahneye çıkarak "Bir şeyim yok" demişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu

Lady Gaga, Magazin

YORUMLAR (10)
ASABİ:MİLLETİN VERDİĞİ YETKİYİ BU ŞEHİR SİZE OY VERMEDİ DİYE ŞEHRİN KURULUŞLARINA KARŞI HASMANE ŞEKİLDE KULLANANLAR GÜNÜ GELİNCE CEVABINI SİZE BU ŞEHRİN HALKI EN DEMOKRATİK ŞEKİLDE VERECEK
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CEVAL:Bütün mal avniler burada.Hepiniz malsınız olumm.
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AVNİ:kes lan dingil
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LAN:KAÇ TANE AVNİ VAR BURADA....
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AVNİ:hepimiz avniyiz
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GERÇEK AVNİ:benim için farketmez nefes alsın yeter.
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AVNİ:Eşekler nefes aliyor
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AVNİ:tam benlik çıtır.
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AVNİ:utanmaz arlanmaz karı.rezillikden başka bi şey değil
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AVNİ:Çirkin şey
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