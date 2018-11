Dünyaca Ünlü Şarkıcı Zayn Malik: Artık Müslüman Değilim

One Direction adlı müzik grubuyla tanındıktan sonra yoluna tek başına devam etmeye karar veren ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile birlikte olan şarkıcı Zayn Malik, son röportajında kendisini artık Müslüman olarak tanımlamadığını açıkladı.

"İNANMIYORUM"

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, British Vogue'a verdiği röportajda, "İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum. Belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmek gerektiğine inanmıyorum." dedi.

İNANCININ FAALİYETLERİNİ DURDURDUĞUNU AÇIKLADI

Son zamanlarda dine bakış açısının değiştiğini belirten Malik, "Yalnızca, iyi bir insansanız her şeyin sizin için iyi gideceğine inanıyorum. Bunu yalnızca ben ve inandığım şey arasında tutmak istiyorum. Bunun beni hayatta güzel bir şekilde ilerlettiğini düşünüyorum" açıklamalarında bulundu. Malik ayrıca, inancın gereği olan gündelik faaliyetleri de bıraktığını açıkladı.

Zayn Malik'in bu açıklamasının ardından ünlü şarkıcının sosyal medya hesabına yorum yağdı.

ZAYN MALİK KİMDİR?

Asıl adı Zain Javadd Malik olan Zayn Malik, 12 Ocak 1993 İngiltere doğumludur. Malik'in babası Pakistanlı Yaser Malik ve annesi İngiliz Trisha Malik'tir. Malik'in üç kız kardeşi var Doniya, Waliyha ve Safaa. Bradford'un East Bowling tarafında büyüdü. İlk okulda Lower Fields'a ve lisede Tong High School'a gitmiştir. Başarılı bir okul hayatı olmayan Zayn Malik, müzikle her zaman iç içe olduğunu söylemiştir.

YARIŞMAYLA ADINI DUYURDU

İlk olarak 2010 yılında tek başına yetenek yarışması X-Factor'a "Let Me Love You" şarkısıyla katılan Zayn Malik elenmiştir. Ardından yarışmada jüri üyeliği yapan sanatçı Nicole Scherzinger, yarışmadan elenen diğer isimlerle Zayn Malik'in grup kurmaları gerektiğini söylemiştir. Böylece "One Direction" Zayn Malik, Liam Payne , Niall Horan , Louis Tomlinson ve Harry Styles ile birlikte kurulmuş oldu. Yarışma bittikten sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşan "One Direction", toplamda 8 single ve 4 stüdyo albümüne imza atmıştır.

GRUPTAN AYRILDI

2012 yılında grubun 2. stüdyo albümü "Take Me Home" çıkmıştır. Grup 2013 yılının Kasım ayında 3.stüdyo albümleri olan "Midnight Memories"i yayınlamıştır. Zayn Malik, özel hayatına yoğunlaşmak istemesi nedeniyle One Direction grubundan ayrılarak solo kariyerine devam etmiştir.