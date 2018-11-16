16 Kasım 2018, 23:51
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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Zayn Malik'ten, Müslümanlık Çıkışı: Artık Değilim

One Direction adlı müzik grubuyla listeleri sallayan daha sonra kariyerine solo albümüyle devam eden dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, artık kendisini Müslüman olarak tanımlamadığını açıkladı.

One Direction adlı müzik grubuyla listeleri sallayan daha sonra kariyerine solo albümüyle devam eden dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, artık kendisini Müslüman olarak tanımlamadığını açıkladı.

"AYNI DİLDE DUA ETMEK GEREKTİĞİNE İNANMIYORUM"

Gigi Hadid ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Zayn Malik, British Vogue'a verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki Pakistan asıllı şarkıcı, hiçbir dini doktrine inanmadığını ve inancın gereği olan gündelik faaliyetleri bıraktığını söyledi. Zayn Malik, "İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum. Belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmek gerektiğine inanmıyorum. Yalnızca iyi bir insansanız her şeyin sizin için iyi gideceğine inanıyorum. Bunu yalnızca ben ve inandığım şey arasında tutmak istiyorum. Bunun beni hayatta güzel bir şekilde ilerlettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

One Direction,Zayn Malik
16 Kasım 2018 Cuma 23:51



YORUMLAR (52)
ZZ EBANİ: Kesin Adana kökenlidir...
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ASLI: ŞAHSEN HİÇBİR DİNE İNANMIYORUM. FAKAT DİNLER ASLINDA KÖTÜ DEĞİL. GENEL OLARAK DİN VE ALLAH YADA BAŞKA BİR TANRI KORKUSU İNSANLARI DOĞRUYU YAPMAYA DÜRÜST OLAMAYA SÜRÜKLER. FAKAT BAŞKALRININ HAYATINA YAŞAM TARZINA SAYGISI OLMAYAN AŞIRI DİNCİLER OLMAZSA DAHA İYİ OLURDU.
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MÜFTÜ DEDE: Dünya Kurulduğundan Beri,,,Dininden Dönen Çok Kişiler Olmuştur...Bu Adam Yine,,,Ben İslamdan Çıktım Diyor..Ancak;Birde,,Müslüman oldugunu Söyledigi Halde,,Allahın Kalplerini Mühürlediği Kişiler Vardır,,Onlarada;Münafık denmektedir..Bunların Cezası Kafirlerden Daha şiddetli olacaktır..Zamanımızda dünyada bu tür müslüman tiplerinden,,çok fazladır..bunların alametleri:Tüm ibadetleri gösteriş ve reklam için yaparlar..etrafımıza iyice bakarsak bu tiplerden bol miktarda görebiliriz.
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TAABE: Murat dilibol boş keseden sallama, bir insan müslüman olupta sonra ben islam değilim diyorsa mürtet olur, yani hak yoldan batıl olana yönelmiş olur O nun yeri cehennemin dibidir, hristiyan ve yahudi ondan üstündür. Benim kalbim temiz le iş olsaydı peygamberler hiç zahmet etmez yer içer yatardı.. insanoğlu dünyaya rabbini tanımaya ona ibadet etmeye gelmiştir. Bunu yapamayan kişinin zerre kadar değeri yoktur ÇÖPTÜR..
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