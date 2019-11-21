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Dünyaca ünlü şef ve gurmeler buluştu

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması" başladı.

21.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:59
Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından 'da düzenlenen "GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması" başladı.
Antalya EXPO Sergi Alanı'ndaki buluşma kapsamında, 800 katılımcıyla uluslararası yemek yarışmaları ve çeşitli konularda akademik oturumlar, mutfak atölyeleri ve ünlü şeflerin söyleşileri gerçekleştirilecek.
Federasyon Başkanı Bayram Özrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival havasındaki buluşmaya 36 ülkenin yemekleriyle katıldığını söyledi.
Etkinliği 10 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini anlatan Özrek, "Buluşmada birçok ünlü şef ve yemek yazarları ile gurmelerin söyleşileri olacak. Üniversite ile liselerde gastronomi mutfak sanatları okuyan öğrenciler, otellerimizin şeflerinin katıldığı, yabancı ülke mutfakları ile Türk mutfağını harmanlayan bir program olacak. Mutfağımızı yabancı şeflere tanıtacağız, onlar da mutfaklarını bizlere tanıtacak." diye konuştu.
Buluşmaya Hazer Amani, Rafet İnce, Agnes Caso, Eyüp Kemal Sevinç, Dina Nikalaou, Stefano Marzetti, Ahmet Güzelyağdöken, Sırma Güven, Ebru Erke gibi birçok ünlü şef, gurme ve akademisyen katılıyor.
"GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması", 24 Kasım'da sona erecek.
Dünyaca ünlü şef ve gurmeler buluştu

Antalya, Türkiye, Şef, Güncel

Kaynak: AA


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