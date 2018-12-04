Dünyaca Ünlü Tenisçi, Cesur Pozlarıyla Takipçilerini Heyecanlandırdı

Sosyal medya medya hesabından cüretkar fotoğraflarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü tenisçi Eguine Bouchard, son paylaşımlarıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

"TENİSİ BIRAKIP MODELLİK YAPMALISIN"

Instagram hesabında 1 milyon 800 bin takipçisi olan ünlü tenisçİ, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi. Ünlü tenisçinin cesur fotoğrafları büyük dikkat çekti. Bouchard'ın paylaşımlarını takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bouchard'ın bir takipçisi paylaşıma, "Çok güzelsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Tenisi bırakıp modellik yapmalısın bence." yorumunu yaptı. Bouchard'ın bazı takipçileri ise, aşk itiraflarında bulundu.