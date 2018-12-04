04 Aralık 2018, 22:38
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Dünyaca Ünlü Tenisçi, Cesur Pozlarıyla Takipçilerini Heyecanlandırdı

Güzel tenis oyuncusu Eguine Bouchard, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Bouchard'ın bir takipçisi paylaşıma, "Çok güzelsin." yorumunu yaptı.

Sosyal medya medya hesabından cüretkar fotoğraflarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü tenisçi Eguine Bouchard, son paylaşımlarıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

"TENİSİ BIRAKIP MODELLİK YAPMALISIN"

Instagram hesabında 1 milyon 800 bin takipçisi olan ünlü tenisçİ, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi. Ünlü tenisçinin cesur fotoğrafları büyük dikkat çekti. Bouchard'ın paylaşımlarını takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bouchard'ın bir takipçisi paylaşıma, "Çok güzelsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Tenisi bırakıp modellik yapmalısın bence." yorumunu yaptı. Bouchard'ın bazı takipçileri ise, aşk itiraflarında bulundu.

Instagram,Tenis
04 Aralık 2018 Salı 22:38



YORUMLAR (9)
EKOBAS: Gelişmeleri "kaygıyla takip ediyoruz"oda yanımda selamı var size.:))
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KURCALAYİCİ: ne zamandir bu önemli haberi bekliyorduk bilseniz sizlere ne kadar mütesekkiriz.
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ASİLTÜRK__: ALLAH aşkına nedir o ilk resimdeki görüntü, mide bulandırıcı, yakışmış mı hiç?
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ÖZCAN ÖZDER ON NUMARAYMIŞ HARBİDEN: Harbiden on numaraymış
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ALESKER: Tenisçi olarak kalsa yeteneği ve kişiliği öne çıkar ve yaşar; bu şekilde ise dişiliği öne çıkar oda 30''unda biter.
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