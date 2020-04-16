Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Dünyaca ünlü Van kedileri 'sevgisiz' kaldı

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin uğradığı Van Kedi Villasında koruma altındaki kedilerin korona virüsü tedbirleri kapsamında insanlarla teması tamamen kesilince sevgisiz kaldılar.

16.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:06
Dünyaca ünlü Van kedileri 'sevgisiz' kaldı
Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin uğradığı Van Kedi Villasında koruma altındaki kedilerin korona virüsü tedbirleri kapsamında insanlarla teması tamamen kesilince sevgisiz kaldılar.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle bilinen dünyaca ünlü Van kedilerinin insanlarla teması kesildi. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsü tedbirleri kapsamında Van Kedi Villasında da bir takım önlemler alındı. Korona virüsünün hayvanlara da bulaştığı yönündeki bazı haberlerin ardından Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, ziyaretleri durdurma kararı aldı. Ziyaretlerin durdurulmasıyla birlikte Van kedilerinin insanlarla ve personelle teması kesildi. Böylece insan sevgisine ihtiyaç duyan Van kedileri, ikinci bir duruma kadar sevgisiz kalacak.

"Van kedilerimiz sevgiye ihtiyaç duyan hayvanlar"

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin koruma altında olmaları nedeniyle tedbirlerin titizlikle alınması gerektiğini belirtti. İnsan sevgisine ihtiyaç duyan Van kedilerinin süreçte fedakarlık yapması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Buraya korona virüsü pandemisinden önce çok ciddi şekilde ziyaretçi akını vardı. Dolayısıyla şimdi insanların yaklaşmasından dolayı bulaşma riski oluşturuyordu. Bizlerde bu olay üzerine burayı ziyarete kapamıştık. Bunu hem insanların sağlığı hem de pandeminin yayılımının önüne geçmek için bu tedbiri aldık. Van kedilerimiz, sevgiye ihtiyaç duyan hayvanlar. Bu süreçte hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Bu açıdan onlar da fedakarlık yapıyor" dedi.

"İnsanlarla temasını tamamen kestik"

Van kedilerine temasın ikinci bir duruma kadar söz konusu olamayacağını dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rahatsızlığın hayvanlarda da görülebileceği ve birkaç vakanın söz konusu olmasıyla bizlerde hayvanlarımızın insanlarla temasını tamamen kestik. İkinci bir duruma kadar insanların bu hayvanlara teması söz konusu olmayacak. Bu anlamda personel rejimimizi de ona göre ayarladık. Dolayısıyla pandemi tedbirleri kapsamındaki durum nedeniyle şu an hem ziyarete kapalıyız hem de hayvanların personelle temasını mümkün mertebe azaltmış durumdayız."

Korona virüsünün kedilere bulaşma durumunun ispatlanmamış bir durum olduğunu ancak tedbir almak zorunda olduklarına dikkat çeken Kaya, konuya ilişkin bilimde her şeyin mümkün olabileceğini kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti Haberler
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Dünyaca ünlü Van kedileri 'sevgisiz' kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:35: Tıbbi atıklar özenle sterilize ediliyor - Haber 10:35: Kızıltepe'de ilkokul öğrencilerine kitap dağıtılıyor - Haber 10:34: İzmir'de sağlık çalışanları için 100 yataklı tesis - Haber 10:33: Bitlis polisi, 'sosyal mesafeyi' mobeseden denetliyor - Haber 10:33: Bakan Selçuk'dan korona virüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanuna ilişkin açıklama - Haber 10:13: Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber