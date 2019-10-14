Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li Della Miles, Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olmuş ve bu haberlerle uzun süre gündemde yer almıştı. Müslüman olarak Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Dalyan Kanalı kıyısına yerleşen Miles Suriye Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medya hesabında destek verdi.

MÜSLÜMAN OLMUŞTU

Uzun yıllar müzik dünyasında Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere, dünyaca ünlü isimlere vokalistlik yapan, 2018 yılında da Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Dalyan Kanalı kıyısına yerleşen Della Miles, sosyal medya hesabında Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Miles, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırının ardından Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine toplamıştı.

"HAREKATI DESTEKLEMELİYİZ"

Köyceğiz'e yerleştikten sonra dünyanın birçok yerinde bir hastalık gibi yayılan İslamofobi'ye tepkisini sürdüren Miles, Türkiye'nin Suriye Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Merhaba ben Della Miles. Kendimi insanlığa adamış biri olarak, açgözlülük ve nefret yüzünden insanların ölmesine göz yumamam. Barış harekatı savaşta mağdur olmuş insanlar için. Bu insanlarla aynı havayı teneffüs ediyorum ve aldığım nefeste bu masum anneler, çocuklar ve babalar için savaşacağım. Kendimi bu konuda konuşacak bir platforma sahip olduğum için şanslı sayıyorum. Terör dünyanın en büyük problemi. Türkiye liderliğindeki Suriye Barış Harekatı savaşı bitirmeye yöneliktir. Dünyanın dört bir yanında yataklarımızda rahat rahat uyuyoruz. Karnımız tok. Çocuklarımız barış içinde eğlenmeleri için parka götüren biz insanlar, masum insanların ölümüne hayır demek için bu harekatı desteklemeliyiz. #BarışPınarıHarekatı" ifadelerini kullandı.