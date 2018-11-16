16 Kasım 2018, 16:12
»»

Dünyaca Ünlü Yıldız Jennifer Lopez, 20 Dakikalık Program İçin 2 Milyon Dolar Kazandı

Geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da bir alışveriş merkezinin açılışına katılan Jennifer Lopez, 2 dakika süren açılış için 20 milyon dolar kazandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Katar'ın başkenti Doha'da bir alışveriş merkezinin açılışına katıldı. Kadın hakları ile ilgili 20 dakika süren soru-cevap programına katılan yıldız, 2 milyon dolar aldı.

20 DAKİKADA 2 MİLYON DOLAR KAZANDI

Şarkıları ve tarzıyla bir çok kadının hayran olduğu yıldız, 20 dakikada 2 milyon dolar kazanarak herkesi şaşırttı. Lopez, programdan sonra hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

MASRAFLAR İÇİN 1 MİLYON DOLAR ALDI

Lopez, dakikada 1 milyon dolar kazandığı programın masrafları için 1 milyon dolar aldı.

YENİ ORGANİZASYONDAN 1,2 MİLYON DOLAR ALACAK

Diğer yandan Lopez'in Katar hava yollarının gelecek hafta Los Angeles'te yapacağı bir organizasyon içinde 1,2 milyon dolar alacağı belirtildi. TMZ dergisi 1,2 milyon doların Katar Airways'in teklifi olduğu ve pazarlığın devam ettiğini söyledi.

Doha,Katar,Jennifer Lopez
16 Kasım 2018 Cuma 16:12



YORUMLAR (6)
-: ARAP SUNUCU BİZİM TUVALET TERLİKLERİ İLE ÇIKMIŞ PROGRAMA :D:D
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YORUM BULAMADIM: Bu nasıl bir dünya arkadaş
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BERFİN KARTANESİ: aslında ben daha güzelim.ama beni keşfeden yok
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
ELEKTRİKCİ: O başka bir iş yapmıştır orada ondan kazanmıştır o parayı yanlisiniz var efendim.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
CZCZ: Oda bişeymi ben günlük 10 saat 53 tl ye çalışıyorum, avripa bizi kiskanayi
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz