Cerebral Palsy hakkında toplumda farkındalık yaratmak ve aileleri bilinçlendirmek adına her yıl farklı illerde seminer düzenleyen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye, son olarak 25 Kasım Pazar günü Hatay'da,Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla uzmanlara ve ailelere "Konumuz: Cerebral Palsy" semineri düzenledi."Cerebral Palsy" semineri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açılış konuşması ile başladı. Seminerinilk bölümünde uzmanlara Cerebral Palsy ve Genetik, CerebralPalsy'de Ortopedik Yaklaşımlar, Cerebral Palsy'de Güncel Fizyoterapi Yaklaşımları ve Cerebral Palsy'li Çocuğun Gelişimi ve Aileye Yaklaşım hakkında bilgi veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – CerebralPalsy Türkiye, aileleri Cerebral Palsy'de takip, cerrahi sonrası rehabilitasyon süreçleri, üriner problemler, ağız ve diş sağlığı tedavileri ve Cerebral Palsy'li birey, aile ve mutlulukkonuları hakkında bilinçlendirdi.Seminerde Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye hakkında bilgi paylaşan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. İpek Akman, "Dünyada 17 milyon kişide görülen Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, sırası ve doğum sonrasında meydana gelebilecek, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde Cerebral Palsy konusunda en kapsamlı hizmet veren tek kuruluş olarak birçok etkinlik düzenliyoruz. Cerebral Palsy konusunda toplumda farkındalık yaratmak adına yaptığımız birçok sosyal sorumluluk projesi dışında, Türkiye'nin farklı illerinde ailelere ve uzmanlara Cerebral Palsy konusunda seminer veriyoruz. Son olarak Hatay'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda hem bu alanda çalışan hekimler, fizyoterapistler ve özel eğitim merkezlerinin bilgi ve duyarlılığını arttırmayı, hem de aileleri Cerebral Palsy konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye olarak toplumda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz" dedi."Cerebral Palsy'li Çocukların Yüzde 30 ila 50'sinde Zihinsel Bozukluk Görülebiliyor"Cerebral Palsy'li çocuğun gelişimi ve aileye yaklaşımı konusunda bilgi veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye Aile Danışma Merkezi Müdürü Banu Bingöl, "Cerebral Palsy'li çocukların yüzde 30 ila 50'sinde zihinsel bozukluk görülebiliyor. Ağır Cerebral Palsy'li çocukların zihinsel bozukluklara sahip olma olasılığı daha yüksek. Buna bağlı olarak;İlk 3 ay yüze bakma ve sosyal gülümseme,3-4. aya kadar elleri orta hatta getirmemiş,4. ayda henüz agulama sesleri yok ise,6. ayda oynadığınız Ce-ee oyununa tepki vermemişse,9.ayda kendine özgü bir dili yok ise10 ay objeleri birbirine çarpma yok ise,10 aylık adı söylendiğinde dönüp bakmıyorsa,Göz teması eksikliği varsa ve yaşına uygun oyunları oynamada problem, isteksizlik varsa kesinlikle uzman ekip tarafından değerlendirme ve gelişimsel izlem yapılmalıdır" dedi.Seminerde, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Aydıner Kalacı,Cerebral Palsy'li çocukların tedavilerindeki amacın, çocuğun hareketini ve yaşam kalitesini en iyi şekilde arttırarak bireyin bağımsızlığını sağlamak olduğunu belirtirken, Fizyoterapist Prof. Dr. Hasan Hallaçeli Cerebral Palsy'de fizyoterapi yaklaşımları hakkında genel bilgi verdi. Aynı zamanda Cerebral Palsy'li çocukların ağız ve diş sağlığına dikkat çeken Diş Hekimi Muharrem İhsan Gürsoy, Cerebral Palsy'li çocukların normal çocuklarda olduğu gibi ağız ve diş sağlığının çok önemli olduğunu, düzenli ve doğru bakım ile diş sağlığının korunması gerektiğini vurgularken, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Otogenel ortopedi ve fizyoterapist multidisipliner yaklaşımın önemine değindi.