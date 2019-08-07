Dünyada 2016 yılında en çok silahlı saldırı Amerika kıtasında oldu

Amerikan Tıp Birliği'nin hazırladığı araştırmaya göre, 2016'da meydana gelen ölümlü silahlı saldırıların hepsi Amerika kıtasındaki altı ülkede gerçekleşti.

Brezilya, silahlı saldırı sonucu en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu. Brezilya'da, 2016 yılında, 43 bin 200 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Bu sayıyı, 37 bin 200 ile Amerika Birleşik Devletleri daha sonra Meksika, Kolombiya, Venezuela ve Guatemala izledi.

Amerikan Tıp Birliği'nin hazırladığı JAMA dergisinin araştırmasına göre, Amerika kıtasındaki toplam altı ülkede 2016 yılındaki silahla gerçekleşen cinayet ve kaza sonucu ölümlerin toplamı bütün dünyanın yüzde 50,5'ini oluşturdu. JAMA, 1990- 2016 yılları arasında dünya genelinde ateşli silahlar sonucu gerçekleşen ölümleri inceledi.

En fazla ölüm, 43 bin 200 ile Brezilya'da meydana gelirken; ikinci sırada 37 bin 200 ölümle ABD yer aldı. Üçüncü sıraya 26 bin 500 ölümle Hindistan yerleşti. Hindistan'ı Meksika, Kolombiya ve Venezuela izledi. Listenin 10'uncu sırasında 4 bin 50 ölümle Afganistan yer aldı.

Latin Amerika ülkelerinde meydana gelen ateşli silahlar sebebiyle ölüm nedenlerinin çok karmaşık ve bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği bildiriliyor. Inter Amerikan Gelişim Bankası'nın 2016 yılındaki raporuna göre, Latin Amerika ülkelerindeki cinayet ve yaralama vakaları en çok ekonomik sorunlar, istikrarsız yaşam, okul devamsızlığı, genç nüfusun fazlalığı, ailevi sorunlar ve alkol tüketimi gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Araştırmaya göre, 2016 yılında, dünya genelinde öldürülen yaklaşık her 10 kişiden 9'u 20-24 yaş aralığındaki erkeklerden oluşuyor. 1990 yılında ateşli silahlarla hayatını kaybedenleri sayısı 209 bin iken, bu sayı 2016 yılında 251 bine yükseldi.

Dünyada her gün ortalama 700 ölümün ateşli silahlar sonucu gerçekleştiği tahmin ediliyor.