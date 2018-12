Dünyada 2018 Böyle Geçti (1)

Kaynak: AA

Yılın ilk çeyreğine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarının, iç savaşın 8. yılına girdiği Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta ile İdlib gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırıları, İran'da Aralık 2017'de patlak veren ve ocak ayında devam eden rejim karşıtı gösteriler, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının kimyasal maddeyle zehirlenmesi, Rusya ile İngiltere, ABD ve AB ülkeleri arasında yaşanan diplomatik kriz damgasını vurdu.Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde TSK ve ÖSO şubat ve mart aylarında Afrin çevresindeki çok sayıda köyü teröristlerden arındırdı, 18 Mart'ta da Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.İran'da ocak ayında hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmek için başkent Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi birçok kente yayılan rejim karşıtı gösterilerde, 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, binden fazla gösterici gözaltına alındı.ABD Başkanı Donald Trump'ın, ocak ayında Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." demesi uluslararası toplumun tepkisine neden oldu.Hollanda Temsilciler Meclisinin, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımasına, Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz. Avrupa'nın ortasında Srebrenitsa'da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır." ifadesi kullanıldı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı. Esed rejmi ise abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarını sürdürerek ateşkes kararına uymadı.ABD ile Rusya'nın 2010 yılında takas ettiği casuslardan Sergey Skripal ve kızı Yulia, Londra'da bir alışveriş merkezinde bilinçlerini yitirmiş halde bulundu. İngiliz polisi, eski casus ve kızının, sinir sistemini etkileyen kimyasal maddeye maruz kaldığını açıkladı. İngiltere Başbakanı Theresa May, olaydan kuvvetle muhtemel Rusya'nın sorumlu olduğu sonucuna vardıklarını söyledi ve 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edildi. Konu, BMGK ve Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne taşındı. Suçlamaları kabul etmeyen Rusya, misilleme olarak 23 İngiliz diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti ve haklarında sınır dışı kararı aldı. AB Zirvesi'nde de 14 üye Rus diplomatları sınır dışı etmeyi kararlaştırdı. İngiltere ve AB ülkelerine destek veren ABD, Rusya'nın 48'i Washington'da, 12'si Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğinde görev yapan toplam 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Rusya'nın buna cevabı, ABD'nin St. Petersburg Konsolosluğunun faaliyetine yönelik izni geri çekme ve ABD'nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD'li diplomatı sınır dışı etme kararı oldu.ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden aldı.Trump yönetimi, Çin'den ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesi kararı aldı. Karar, ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" fitilini ateşledi.9 OcakGüney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladı.13 OcakAvusturya'nın başkenti Viyana'da 60 binin üzerinde gösterici, aşırı sağcı hükümetin sığınmacı, yabancı karşıtı ve İslamofobik politikalarını protesto etti.15 Ocakİrlandalı rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında Londra'da hayatını kaybetti.17 OcakGüney Kore ile Kuzey Kore'den sporcuların PyeongChang'da düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılışında tek bayrak altında yürümesi kararlaştırıldı.18 OcakKazakistan'ın Aktöbe eyaletinde yolcu otobüsünün yanması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.20 OcakABD hükümeti, Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı.TSK ve ÖSO, Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesi ile Azez ilçesine bağlı Tel Rıf'at yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.21 OcakAmerikan özel roket ve uzay mekiği üreticisi Rocketlab şirketi, kendi üretimi olan Electron roketiyle ilk kez Dünya yörüngesine uydu yollamayı başardı.25 OcakÇinli bilim adamları dünyada ilk kez bir maymunu klonladı.29 OcakGrammy ödülleri sahiplerini buldu. New York'ta Madison Square Garden'da düzenlenen törene 6 dalda ödül kazanan ABD'li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars damgasını vurdu.31 OcakABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir tartışılan Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinin açık kalması için başkanlık kararnamesi imzaladı.11 ŞubatRusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan ve içerisinde 71 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Moskova yakınlarındaki Ramenskoye bölgesinde düştü. Uçaktan kurtulan olmadı.13 ŞubatNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir." açıklamasını yaptı.14 ŞubatABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats tarafından ABD Kongresine sunulan "ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi" raporunda YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu" belirtildi.Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma görevinden istifa etti.ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward kentinde, Nikolaus Cruz (19) tarafından bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişi öldü.16 ŞubatABD Başkanı Trump'ın geçen yıl eylül ayında açıkladığı, 8 ülkeyi kapsayan son seyahat yasağı temyiz mahkemesi tarafından "anayasaya aykırı" bulundu ve "İslam'ı lekelemeye yönelik" bir adım olarak nitelendirildi.18 Şubatİran'da başkent Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan eyaleti yakınlarında düşen Aseman Hava Yollarına ait yolcu uçağında biri çocuk 66 kişi hayatını kaybetti.22 ŞubatHollanda Temsilciler Meclisi, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıdı.24 ŞubatBMGK Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı.Bilim adamları Dünya'nın uydusu Ay'da sanılandan çok daha yaygın ve bol miktarda su bulunduğunu keşfetti.26 ŞubatSuudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanının yanı sıra birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili görevden alındı.27 ŞubatÇekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.5 MartMeksikalı yönetmen Guillermo del Toro'nun "The Shape of Water" filmi, 90. Oscar ödülleri gecesinde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil 4 dalda ödüle layık görüldü.6 Martİngiliz yayın kurumu BBC, Wiltshire bölgesindeki alışveriş merkezinde bilinçsiz halde bulunan 66 yaşındaki erkek ile 33 yaşındaki kadının, ABD ile Rusya'nın 2010 yılında takas ettiği casuslardan Sergey Skripal ve kızı Yulia olduğunu duyurdu.Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.11 MartÇin'de devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için uygulanan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi kabul edildi.12 MartNepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş havayolu şirketine ait uçağın düşmesi sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi.13 MartABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. Tillerson'un yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo getirildi.14 MartDünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.18 MartTSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.20 MartAmerikan teknoloji şirketi IBM dünyanın en küçük bilgisayarını üretti. 1 milimetreye 1 milimetre ölçülerindeki bilgisayarın IBM bilgisayarında 1990 yılında kullanılan 32 bitlik devre mimarisine sahip olduğu belirtildi.21 MartMyanmar Devlet Başkanı Htin Kyaw görevinden ayrıldı.22 MartABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden aldı.23 MartABD'de Trump yönetimi, Çin'den ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesi kararı aldı. Karar, ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" fitilini ateşledi.25 MartRusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çocukların da aralarında bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin'i ziyaret etti.29 MartMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirdi.Venezuela'nın Carabobo eyaletinde tutukevinde çıkan yangında 78 kişi öldü.