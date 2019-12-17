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Dünyada 2019'da 49 gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), bu yıl dünyada 49 gazetecinin meslekleriyle ilgili faaliyetlerinden ötürü öldürüldüğünü bildirdi.

17.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:00Dünyada 2019'da 49 gazeteci öldürüldü
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), bu yıl dünyada 49 gazetecinin meslekleriyle ilgili faaliyetlerinden ötürü öldürüldüğünü bildirdi.
Kuruluş, gazetecilere yönelik şiddet vakalarını ele aldığı yıllık raporunu yayımladı.
Raporda, 2019'da 49 gazetecinin mesleki faaliyetleriyle ilgili hedef alınarak veya çatışmaları izlerken hayatını kaybettiği belirtildi.
Katledilenlerden 36'sının profesyonel, 10'unun amatör haberci ve 3'ünün ise medya kuruluşları için çalışan destek personeli olduğu ifade edildi.
Raporda, gazetecilerden 31'inin doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü, 18'inin ise çatışmaları izlerken yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Rapora göre, dünyada gazeteci ölümleri 2019'da bir önceki yıla oranla yüzde 44 azalırken, 2003'ten bu yana ise en düşük seviyeye geriledi.
Suriye, Yemen ve Afganistan'daki çatışmaları izlerken yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 2018'de 34 iken, bu sayı bu yıl 17'ye düştü. Suriye'de 10, Yemen'de 2, Afganistan'da ise 5 gazeteci hayatını kaybetti.
'da bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 10 gazeteci cinayete kurban gitti. Meksika, savaş halinde olmadığı halde en fazla gazetecinin öldürüldüğü ülke oldu.
Meksika dışında Honduras'ta 2, Kolombiya ve Haiti'de 1'er gazetecinin öldürüldüğü Latin Amerika ve Karayip ülkeleri, toplam 14 can kaybıyla Orta Doğu ile birlikte gazeteciler için hayati tehlikenin en fazla yaşandığı bölge haline geldi.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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