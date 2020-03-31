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Dünyada 50 hastanede Remdesivir ilacı korona virüsünü engellemek için test edilecek

Dünyayı etkisine alan korona virüsün yayılmasını engellemek için dünyanın 50 hastanede "Remdesivir" maddesi test edilecek.

31.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:07
Dünyada 50 hastanede Remdesivir ilacı korona virüsünü engellemek için test edilecek
Dünyayı etkisine alan korona virüsün yayılmasını engellemek için dünyanın 50 hastanede "Remdesivir" maddesi test edilecek. Almanya 'nın Kiel Üniversitesi Tıp Merkezi muhtemelen yardımcı olabilecek aktif bir bileşen olan "Remdesivir" test etmek için bileşkenin Almanya'ya gelmesini bekliyorlar.

Kiel Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği Müdürü Profesör Stefan Schreiber, "Korona virüslerin insan vücudunda çoğalmasını engellediği düşünülen 'Remdesivir' birleşeninin aslında bildiğimiz eski bir maddedir. Ebola virüsü için geliştirilmiştir. Bu madde ile şu anda muhtemelen virüsü ve üremesini engelleyecek tek madde konumundadır. Bu yüzden umutlar çok yüksek. Remdesivir'in test sonuçlarını doktorlarımız çok merakla bekliyor. Test sonucunda alacağımız ilk olumlu neticede doktorlarımız damar yoluyla hastalara uygulamaya başlamak istiyorlar. Hem virüsü taşıyan hem de virüsün yayıldığı yoğun bakım ünitelerinde yatan ve bu ilacın kullanılmasına müsaade eden hastalara uygulanacak ve her hasta yakinen takip ederek" diyerek umutlu olduklarını söyledi.

Kiel Üniversitesi hiper tansiyon uzmanı Dr. Rainer Noth, Remdesivir bileşkeni olan ilacı verdikleri hastalarda hızlı bir iyileşme beklediklerini ifade ederek, ilk hasta grubuna 5 gün, ikinci hasta grubuna ise 10 gün ilaç verildiği ve hastaların yakından takip edilerek alacağımız neticeyi merakla beklediklerini söyledi.

Remdesivir ilacının Almanya'da bin kişi üzerinde araştırılacağı, Kiel Üniversitesi hastanesinin dışında Hamburg Münih ve Düsseldorf'taki hastanelerde de test edileceği açıklandı. Yapılan testlerin sonuçlarının üç ay içinde alınması bekleniyor. - HAMBURG
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Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Dünyada 50 hastanede Remdesivir ilacı korona virüsünü engellemek için test edilecek - Haberler

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