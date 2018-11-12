Dünyada Başarılarıyla Konuşulan Bir Yelkenci Olmak İstiyorum"

OSMAN AKÇA - Yelkende yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde eden Galatasaray
'ın milli sporcusu Tora Kutoğlu, hedefinin 470 Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.
Tora Kutoğlu, 16. Sonbahar Göcek
Yarış Haftası organizasyonunda, IRC 3 sınıfında birincilik elde etti.
2007'de Optimist Balkan Şampiyonası'nda ikinci, 2010'da Laser 4.7 Avrupa
Şampiyonası'nda dördüncü, 2013 ve 2017 470 Türkiye
Şampiyonası'nda birinci olan 25 yaşındaki sporcu, 470 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.
Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin Zonguldak
'tan Göcek'e taşındığını ve 6 yaşında Göcek Yat Kulübünde yelken sporuna başladığını aktardı.
İlk olarak il yarışmalarına ve bölge kupalarına katıldığını belirten Tora Kutoğlu, "Elde ettiğim başarılarla milli takıma kadar yükseldim. Göcek gibi küçük bir kasabada cüzi bir bütçe ile başlayarak büyük başarılar elde ettik. 2007'de milli takımla gittiğim ilk yarış olan Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldum. Sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldım. 2010'da Laser 4.7'de Avrupa dördüncülüğü elde ettim. 2011'de Göcek Yat Kulübünden Galatasaray Kulübüne transfer oldum." diye konuştu.
Tora Kutoğlu, Galatasaray Kulübünde antrenör ve sporcu olarak görev aldığını dile getirerek, "470 sınıfında 2013'te Türkiye şampiyonu oldum. Olimpik takıma girmeye hak kazandım. Çok iyi antrenörlerle çalışma fırsatı yakaladım. Göcek'e geldiğimizde ekonomik olarak iyi durumda değildik. Bisikletle geldiğim yelken kursları sayesinde başarıya giden yolda emin adımlarla ilerledim." ifadelerini kullandı.
Bundan sonraki hedefinin TP52 sınıfında yarışarak dünya şampiyonalarında başarılar elde etmek olduğunu anlatan ay-yıldızlı yelkenci, şunları kaydetti:
"Dünyada başarılarıyla konuşulan bir yelkenci olmak istiyorum. Yelkene başladıktan sonra hayatım değişti. 10 yıldır milli takımdayım. Tüm gençlere yelken sporunu öneriyorum. Kendinle ve doğayla baş etmenin en güzel yolu yelken sporu. Şu anda yelken yat sınıfında yarışıyorum. Yelkene başladığım Göcek Yat Kulübünün düzenlediği ve bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Sonbahar Yarış Haftası'nda 'Hey Thatcher' teknesiyle şampiyon olduk. Yelkene başladığım kulübün düzenlediği bir organizasyonda birinci olmak onur ve gurur verici bir olay."
Onur Ugan: "Çocuklara örnek oldu"
Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, önceliklerinin bölgedeki çocukları yelken sporuyla buluşturmak olduğunu vurguladı.
Yarışları bu amaçla düzenlediklerini belirten Ugan, "Elde ettiğimiz geliri, çocuklarımızın yelkenle ve maviliklerle buluşması için kullanıyoruz. Yelken kurslarımız 2000'li yılların başında başladı. Düzenlediğimiz kurslarda bine yakın çocuğumuz yelkenle buluştu. Bunlardan biri de 6 yaşında kulübümüze katılan Tora Kutoğlu. Sonrasında Galatasaray'a transfer oldu. Milli takımla dünyadaki çeşitli yarışlara katıldı. Hem kulübümüzü hem de Göcek'i en iyi şekilde temsil etti." değerlendirmesinde bulundu.
Ugan, Tora Kutoğlu'nun milli takıma katılmasıyla bölgede yelken sporuna ilginin arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Kendisinden sonraki çocuklara örnek oldu. Bizim sporcu ve kursiyer sayımızda artış yaşandı. Yelken, bir çocuğun gelişimi için mükemmel bir spor. Karar verme, rakibe ve doğaya saygı, doğayı doğru kullanabilmek gibi birçok meziyeti birleştiren bir spor. Bu yıl ayrı bir mutluluk yaşadık. Yıllar önce kulübümüzde bu spora başlayan Tora kardeşimiz bu sene uluslararası olarak gerçekleştirdiğimiz Sonbahar Göcek Yarış Haftası'nda IRC sınıfında takımıyla şampiyonluğa ulaştı. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk oldu."
Galatasaray
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:39