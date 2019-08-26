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Dünyada bir ilk! Kundalini Festivali 30 Ağustos'ta

Dünyada ilk kez 3 "Ezoterik Enerji Merkezi" ile "Kundalini" tekniklerinin bir arada çalışılacağı bu çok özel festival, dünya metropolü İstanbul'un göbeğinde, değişmek, gelişmek, evrim etmek isteyen sizler için düzenleniyor.

26.08.2019 09:23 Dünyada bir ilk! Kundalini Festivali 30 Ağustos'ta

Merhametin, Tatminliğin ve Farkındalığın geliştirilmesine yönelik çok özel 3 Ezoterik Çalışmanın yanında, Dünya Değişim Akademisi'nin 3 Değişim Çalışması ile bireysel gelişimin zirvelerini deneyimleyeceksiniz!!!

Programda Neler Var?

Vücutta bulunan gizemli evrim enerjisi anlamına gelen Kundalini'yi harekete geçirecek çok özel teknikler uygulanacak

Merhametin geliştirilmesine yönelik çalışma, kalp bölgenizi aktifleştirecek, dileklerinizin gerçekleşmesi için sizi geliştirecek

Tatminliğin geliştirilmesine yönelik çalışma, var olmanın verdiği derin haz/tatmin duygunuzu ortaya çıkaracak

Farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışma, bilincinizi aydınlatıp, yaşamsal verimliliğinizi artıracak

Samimi Olma Sanatı ile kendiniz olma yolundaki engelleri kaldıracak, hem kendinizle hem de çevrenizle daha doğal, samimi ilişkiler içinde olacaksınız

Dans Sanatı ile içinizde var olan mutluluk ve dans etme coşkusunu ortaya çıkaracaksınız

Hafızayı Güçlendirme Sanatı ile güçlü ve odaklı bir zihne ulaşmayı sağlayacak özel teknikler uygulayacaksınız

Dünya Değişim Akademisi'nin dünyada bir ilk niteliğindeki etkinliği, İstanbul Şişli'de bir değişim şöleni yaşatacak, kaçırmayın!


İstanbul, Şişli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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