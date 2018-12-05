Dünyada Bir İlk: Oyun ve Kitap Bir Arada!

Son günlerde tüm ebeveynler çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bir çok yol deniyor. Çocukların dahi ellerinde sürekli tabletler veya cep telefonları.. Bu çok normal diyor Eksik Parça Yayınları ve aktarıyor; Bu çocuklar teknolojinin içine doğanlar. Dolayısı ile tüm nesillerden çok daha dijitaller. Ayrıca oyunları da dijital elbette.Neden bu dijital alışkanlıklar kitap okuma alışkanlığı kazandırmasın.Ayrıca çocuklarımızı kötü etkileyen içeriklerden nasıl koruyacağımız da diğer konu. İşte tam da burada Maceracı Can devreye giriyor. Maceracı Can ilgi çekici bir çocuk kitabı evet. Birde mobil oyunu var. Çocuklar oyunda ilerlemek için kitabı okumalı ve oradaki bilgilerle oyunu bitirmeliler. Bu Dünya'da bir ilk.Bu içeriği ayrıca başka dillerde de hazırlayıp ihraç etmek bir diğer hedefimiz…Kitabı DveR, kitapyurdu, idefix ve ucuzlukvadisi gibi online kitap satış sitelerinden sipariş edebilirsiniz.