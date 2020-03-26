Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünyada Covid-19: ABD'de ölü sayısı bini aştı; İran'da seyahat yasağı; Filistin'de ilk ölüm

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 472 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 21 bini geçti. Tedavi sonrası iyileşenlerin sayısı ise 114 bini buldu işte Covid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşanan son gelişmeler:

26.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:47
Dünyada Covid-19: ABD'de ölü sayısı bini aştı; İran'da seyahat yasağı; Filistin'de ilk ölüm
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 472 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 21 bini geçti. Tedavi sonrası iyileşenlerin sayısı ise 114 bini oldu.

Pandeminin en ağır vurduğu Avrupa ülkesi İtalya'da son 24 saatte 683 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylelikle Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 503'e ulaştığı bildirildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Dünyada Covid-19: ABD'de ölü sayısı bini aştı; İran'da seyahat yasağı; Filistin'de ilk ölüm - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Virüse yakalanmadı ancak koronavirüs korkusuyla hayatını kaybetti Haberler
Virüse yakalanmadı ancak koronavirüs korkusuyla hayatını kaybetti
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306’ya yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi
Hindistan’da sokağa çıkma yasağını çiğneyenleri polis demirle dövdü Haberler
Hindistan'da sokağa çıkma yasağını çiğneyenleri polis demirle dövdü
ABD’de en korkunç artış! Son 24 saatte 445 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de en korkunç artış! Son 24 saatte 445 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Dünya Haberleri

12:19: Vatandaşı sahte savcı yalanıyla kandıran şüpheli böyle yakalandı - Haberler 12:11: Tüm mesele: evde disiplin nasıl korunacak! - Haberler 12:11: İran Devrim Muhafızları komutanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 12:10: Lastik botta sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı - Haberler 12:10: Koronavirüs: İngiltere'de evde kalması gerektiği söylenen hasta, ertesi gün öldü - Haberler 11:54: Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 11:19: Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor - Haberler 10:49: Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?