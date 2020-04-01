Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünyada Covid-19 | Beyaz Saray sağlık ekibi açıkladı: ABD'de 100 ila 200 bin kişi ölebilir

Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 860 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bini aştı. Covid-19 tedavisi gören 178 binden fazla kişi ise iyileşti. Koronavirüs salgını ile ilgili dünyadaki tüm gelişmeler:

01.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:14
Dünyada Covid-19 | Beyaz Saray sağlık ekibi açıkladı: ABD'de 100 ila 200 bin kişi ölebilir
Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 860 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bini aştı. Covid-19 tedavisi gören 178 binden fazla kişi ise iyileşti.

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. Onu 8 bin 464 can kaybıyla İspanya ve 4 bin 055 can kaybıyla ABD takip etti.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Dünyada Covid-19 | Beyaz Saray sağlık ekibi açıkladı: ABD'de 100 ila 200 bin kişi ölebilir - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
En ilginç koronavirüs tedbiri! Azrail kostümleriyle sokakta gezdiler Haberler
En ilginç koronavirüs tedbiri! Azrail kostümleriyle sokakta gezdiler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Hiçbir hastalığı olmayan 13 yaşındaki çocuk, Kovid-19’a yenik düştü Haberler
Hiçbir hastalığı olmayan 13 yaşındaki çocuk, Kovid-19'a yenik düştü
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu Haberler
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü

Son Dakika Dünya Haberleri

13:40: Kaçak sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı - Haberler 13:40: Dünyadaki bilinen en genç korona kurbanı Rachel '2 saat içinde fenalaşarak yaşamını yitirdi' - Haberler 13:33: Havran'da cinayet - Haberler 13:31: İnegöllü umreciler evlerine döndü - Haberler 13:30: İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği'nden vatandaşlara kan bağışı çağrısı - Haberler 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:37: Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haberler 12:14: İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 11:57: İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi - Haberler 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz