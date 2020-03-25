Dünyada Covid-19: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 410 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 18 bini geçti. Tedavi sonrası iyileşenlerin sayısı ise 107 bin oldu.İşte Covid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşanan son gelişmeler Açıklaması

Kaynak: Euronews.com