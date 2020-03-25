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Dünyada Covid-19: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 410 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini geçti. İşte koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaşananlar

25.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:02
Dünyada Covid-19: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 410 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 18 bini geçti. Tedavi sonrası iyileşenlerin sayısı ise 107 bin oldu.

İşte Covid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşanan son gelişmeler Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Dünya

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