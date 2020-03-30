Dünyada Covid-19: Vaka sayısı 720 bini geçti, İran'da 35 günlük bebekte virüse rastlandı

Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 723 bine, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 33 bine ulaştı. Covid-19 tedavisi gören hastaların toplamda 151 bininin iyileştiği bildirildi.Son 24 saatte yeni 275 Covid-19 vakası bildirilen Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam sayı 142 bine ulaştı ve ABD virüsün en çok kişiye bulaştığı ülke oldu.

Kaynak: Euronews.com