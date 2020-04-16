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Dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5'inci ülke Almanya

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 804'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 134 bin 753 olarak açıklandı.

16.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:43
Dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5'inci ülke Almanya

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 804'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 134 bin 753 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 309 kişi virüs nedeniyle öldü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 134 bin 753 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 804'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 309 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 543 kişide daha virüs tespit edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya
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