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Dünyada en çok sevilen metropoller sıralamasında İstanbul 10'uncu sırada

İngiliz pazar araştırma kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada en çok sevilen metropoller sıralamasında İstanbul 10'uncu sırada yer aldı.

03.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:42Dünyada en çok sevilen metropoller sıralamasında İstanbul 10'uncu sırada
İngiliz pazar araştırma kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada en çok sevilen metropoller sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı.

İngiliz pazar araştırma kuruluşu Euromonitor International tarafından 'dünyada en çok sevilen metropoller listesi' yayınlandı. Listenin ilk sıralarını ülkeleri alırken İstanbul 10'uncu sırada yer aldı. İstanbul ziyaretçi sayısını ise yüzde 25.2 oranında arttırdı. İstanbul'un 14 milyon 400 bin yabancı turisti ağırladığı, listenin birinci sırasında bulunan Hong Kong'un ise 29.3 milyon ziyaretçiye ağırladığı bu sayının ise dünya genelinde yaşayan Çinlilerin Çin'deki yakınlarıyla bir araya gelebilmeleri için Hong Kong'u tercih ettiği vurgulandı.

Demokrasi hareketinin protestoları nedeniyle ziyaretçi sayısının yüzde 8.7 oranında düşmesi bekleniyor. Listenin üçüncü sırasında 19.2 milyon turiste ev sahipliği yapan Londra'nın Brexit'den dolayı yüzde 3'lük bir gerileme yaşadığı belirtildi. Euromonitor analisti Stephen Dutton, 400 şehrin katıldığı araştırmada Türkiye, Tunus ve Mısır'ın turizmde ciddi bir yükseliş sergilediğini bundan sonra da bu yükselişin devam edeceğini belirtti.

Raporda, Milano ve Viyana gibi sıralamada düşüş gösterdi. Hırvatistan, Slovenya ve İsveç gibi beğenilen bölgelerde de gerileme yaşandığı gezginlerin yeni deneyimler ve daha az kalabalık yerler tercih ettiği belirlendi. - FRANKFURT

Hong Kong, İstanbul, Asya, Güncel

Kaynak: İHA

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