AYŞE YILDIZ - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özin, hipertansiyon hastalığının, toplumda yaygın görüldüğü için önemsenmediğini belirterek, "Dünyada en fazla ölüme neden olan hastalık hipertansiyondur." dedi.Sağlık kongresi için Antalya'ya gelen Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hipertansiyonun görülme oranının dünyada yüzde 35-40, Türkiye'de ise yüzde 40-45 seviyesinde olduğunu söyledi.Hipertansiyonun yaygın ve önemli bir hastalık olduğunu anlatan Özin, şunları kaydetti:"İnsanlar, 'hipertansiyon bende var ama komşunun kızında, onda, bunda, herkeste var' gibi bir yaklaşım içine giriyor. Onun için daha az önemseniyor. Halbuki daha çok önemsenmesi lazım çünkü dünyanın en tehlikeli hastalığı. Dünyada en fazla ölüme neden olan hastalık hipertansiyondur. Kanser, kalp hastalıkları, AIDS ya da trafik kazası değildir. Onun için son derece ciddiye alınması, tedavisinin ve her türlü tedbirinin önemsenmesi, ciddi bir hastalık olarak değerlendirilmesi gerekiyor."Özin, dünyada her yıl 10 ila 20 milyon insanın hipertansiyona bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini belirterek, yaşlı nüfus arttığı için hipertansiyona bağlı ölümlerin de her yıl arttığını dile getirdi."1,5 milyar insanın hipertansiyon olması bekleniyor""2025'te dünyada 1,5 milyar insanın hipertansiyon hastası olacağı tahmin ediliyor." diyen Özin, gelişen tedavilere rağmen çoğu insanın, tansiyonun farkında olmadığını, bazılarının da hastalığını bildiği halde tedavi almadığını belirtti.Hastalığın üzerine ciddi şekilde gidilmesini öneren Özin, mevcut ilaçların her türlü tansiyon hastasını tedavi edebilecek ve kontrol sağlayabilecek düzeyde olduğunu aktardı."Tek sorumlusu tuz değil"Özin, "Herkes bitkisel ya da doğal olan şeyin sağlıklı olduğunu zannediyor. İlaç ne kadar yan etkiliyse doğada bulunan ürünler de o kadar zararlı olabilir. Mesela doğal mantar yiyip ölenler var. Eğer sarımsak kan basıncını düşürüyor olsaydı dünyada herkes sarımsakla bunu tedavi ederdi. Böyle bir şey yok. Hasta eğer 'Tansiyonumun yükseldiğini anlıyorum' diyorsa yanılıyordur. Hiçbir şikayete yol açmaz. Tansiyonu bilmek için uygun koşullarda ölçmek gerekiyor, başka hiçbir yolu yoktur. Bu konuda toplumda çok yanlış bilgilenme var. Tansiyon hiçbir şikayete neden olmadan ölüme neden olur. Onun için sessiz katildir adı." diye konuştu.Hipertansiyonun tek sorumlusunun tuz olmadığına değinen Özin, 1,5 milyar insanı ilgilendiren hastalığı tuza bağlamanın doğru olmadığını, tuz olmayan Afrika'da, eskimolarda da hastalığın görüldüğünü söyledi.Genetik yatkınlıktan çevresel faktörlere kadar birçok etkenin hipertansiyonda rol oynadığını dile getiren Özin, "Şunu yapmazsan şöyle olur' diye bir reçete vermek mümkün değil." dedi.