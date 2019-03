Dünyada Enerji Verimliliği Alanında Yapılan Yatırımlar 235 Milyar Dolara Ulaştı"

Kaynak: Enerjienstitusu.com

'Verimli Buluşmalar' ikinci kez düzenlendi. SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ise SOCAR'ın Türkiye'deki mevcut yatırımlarını ve gelecek planlarını anlattı.Enerji Verimliliği Derneği tarafından başlatılan "Verimli Buluşmalar" adlı toplantı dizisinin ikincisi İstanbul 'da düzenlendi. SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte'un konuk olduğu etkinliğin açılış konuşmasını yapan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın , dünyada enerji verimliliği alanında yapılan yatırımların 235 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin bu pastadan daha fazla pay alması gerektiğini söyledi.Kalsın, " Enerji Bakanlığı , EPDK ve özel sektörle birlikte Enerji Verimliliği Endeksi oluşturmak için çalışma başlattık. Bu endeksle başta sanayi olmak üzere yoğun enerji tüketen sektörleri verimliliğe teşvik etmeyi hedefliyoruz" dedi.Verimli Buluşmalar kapsamında bir sunum yapan SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ise SOCAR'ın Türkiye'deki mevcut yatırımlarını ve gelecek planlarını anlattı. SOCAR Türkiye olarak enerji verimliliğini artırmak için bazı çalışmalar yaptıklarını dile getiren LeCompte, " Petkim 'de sürdürdüğümüz 'Petkim Benim' adlı projemiz kapsamında çalışanlarımızın önerdiği projeler sayesinde 100 milyon TL'lik bir tasarruf sağladık, bu rakamın çok önemli bir bölümünü enerji oluşturuyor" bilgisini verdi…Enerji Verimliliği Derneği tarafından enerji kullanan her kesimde verimlilik bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan "Verimli Buluşmalar" toplantısının ikincisi, 7 Mart 2019 tarihinde EPİAŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Enerji sektörünün yoğun ilgi gösterdiği toplantının konuğu SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte oldu.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, ev sahipliği için EPİAŞ yönetimine teşekkür ederek Verimli Buluşmalar'ın gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünyada enerji yatırımlarının büyüklüğünün 1 trilyon doları geçtiğini, bu rakamın 335 milyar dolarını enerji verimliliğinin oluşturduğu belirten Murat Kalsın, "Ülke olarak bu rakamdan daha çok pay almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Enerji Verimliliği Derneği olarak, Enerji Bakanlığı ve EPDK ile 'Enerji Verimliliği Endeksi' oluşturma çalışmalarına başladık" dedi.Bu endeksle tüm sektörlerin verimlilikte geldiği noktanın ölçüleceğini, bu çalışmaların maliyetleri ne kadar azalttığının ve cari açığa ne kadar olumlu katkı yaptığının görülebileceğini belirten Kalsın, "Diğer yandan da sanayimizi ve diğer sektörleri verimlilik konusunda teşvik etmiş olacağız" dedi. SOCAR Türkiye'nin son dönemde yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin enerji arzına önemli bir katkı sunduğunu söyleyen Kalsın, "Bir yandan enerji yatırımı yapıp bir yandan da enerji verimliliği konusunda örnek çalışmalar sergiledikleri için SOCAR Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Toplantıda dünyada ve Türkiye'de enerji sektörüne ilişkin bilgi veren ve SOCAR Türkiye'nin faaliyetlerini anlatan SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, SOCAR'ın 2008 yılında Petkim'i Özelleştirme İdaresi 'nden alarak Türkiye'ye giriş yaptığını, bugün gelinen noktada ise enerjinin birçok alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi. Petkim'in alınmasından sonra her yıl yapılan yatırımların yanı sıra STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, Petkim Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve depolama tesisleriyle birlikte bugüne kadar 15 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına dikkat çeken LeCompte, "Devam eden projelerimizle birlikte toplam yatırım tutarımız 19,5 milyar dolara ulaşacak. Türkiye'deki en büyük dış yatırımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.SOCAR Türkiye olarak enerji verimliliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren LeCompte, şöyle devam etti: "Petkim bünyesinde 'Petkim Benim' adlı bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında 1.500 kişilik mavi ve beyaz yakalı çalışanımız verimlilikle ilgili öneriler geliştiriyor. Hayata geçirilen öneriler sayesinde bugüne kadar 100 milyon TL civarında tasarruf sağladık. Bu tasarrufun çok önemli bir bölümü de enerji alanında. Ayrıca yeni taşındığımız genel müdürlük binamız da 'yeşil bina' unvanını taşıyor. Bir önceki merkezimize göre enerji maliyetlerimizde yüzde 50'lik bir düşüş sağladık.